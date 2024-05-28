小頸-道格拉斯頓國殤日遊行 上萬民眾參與

紐約豐收靈糧堂為遊行隊伍中為數不多的華裔組織。(記者尤昱程／攝影)

具有97年歷史的小頸-道格拉斯頓國殤日遊行(Little Neck-Douglaston Memorial Day Parade)，27日在皇后區 小頸(Little Neck)登場，逾百隊伍不畏風雨，向老兵致敬；活動於下午2時準時開始，遊行隊伍行進間大張旗鼓，雖然下午3時左右下起了傾盆大雨，卻絲毫不影響隊伍的行進，更加體現主辦方「風雨無阻(Rain or Shoine)」的精神口號。

小頸-道格拉斯頓遊行是全美最大規模國殤日活動之一，每年的遊行皆在北方大道(Northern Blvd)夾傑森大道(Jayson Ave.)上開始，由美國越戰退伍軍人協會、西點軍校鼓號樂隊、紐約市警樂隊等團體依次亮相，成千上萬人一路沿北方大道步行1.5哩、至終點245街的天主學校Divine Wisdom Catholic Academy；主辦方表示，本次遊行隊伍共有94個隊伍參加，較去年略少，總人數也因天候狀況不佳的關係受到影響。

紐約豐收靈糧堂負責人蕭慕道今年帶領團隊第八年參加遊行，是隊伍中唯二的華裔組織；他表示，亞裔 不太注重在美國的主流活動，「作為一個移民 ，我們必須認同這個國家」，他說，尤其國殤日的活動是紀念這些將士，讓團隊瞭解並融入美國主流社會，是他堅持每年組織隊伍參加的最大原因。

教會中的王一良參軍七年，今年為靈糧堂隊伍的主要負責人，他表示，不論是從世界哪個角落來到這裡的人，既然生活在這片土地上，就要對這片土地的人事物有認同感；他表示，「不管是否身為移民，藉由參加這個活動去感謝正在保護我們的軍人，都是一件非常美好的事。」

遊行隊伍中最受矚目的亮點為法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)穿軍裝的學生，當他們的隊伍行經北方大道兩側聚集的人群時，他們無不爭相拍照、錄影，大力揮舞國旗，為這些小朋友們歡呼。

連續三年參與遊行的王先生表示，自從第一次帶孩子來參加遊行，就決定往後每年都要來參加，雖然今年天候狀況不佳，比較可惜，但很感謝遊行隊伍依舊認真進行演出；他表示，讓小孩從小參與國家重要的慶典是非常重要的一件事，「不僅要他們知道華人的文化，更要從小融入並熱愛自己的國家」。