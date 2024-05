CUNY首度發布 亞太裔新聞媒體歷史報告

紐約市立大學(CUNY)發布全國第一份美國亞太裔新聞媒體歷史報告,記錄不同的亞太裔社區媒體200年間的發展與挑戰。(取自CUNY)

紐約市 立大學(CUNY)日前發布全國第一份美國亞太裔新聞媒體歷史報告,記錄不同的亞太裔社區媒體200年間的發展與挑戰,此前,它們也發布了全國首份亞太裔新聞媒體地圖,標記了使用54種語言的總共666家服務亞太社區與族群的新聞媒體。

這份名為「亞太裔媒體:起源與未來──在亞太社區新聞生態系統中的演變、挑戰和可能性」(AAPI Media: Origins and Futures -Evolutions, Challenges, and Possibilities in the AAPI Community News Ecosystem)的報告,由市立大學新聞學院社區媒體中心旗下的「亞裔 媒體項目」(Asian Media Initiative)推出,為全國首份追溯亞太新聞傳播歷史的報告。

從第一份亞太社區報紙,到廣播直至當今的數字時代,從舊金山 唐人街到紐約市小敘利亞,該報告詳細追蹤了在美國不同歷史時期、亞太新聞媒體的生態系統,並深入探討了當今虛假信息、線上騷擾、海外影響以及其他因素為亞太媒體所帶來的普遍威脅。

數據顯示,目前,全國共有666家服務不同亞太社區與族群的新聞媒體機構,共使用54種亞洲語言。在紐約,則共有49家亞裔新聞媒體,除英語外,最多的便是華文、日語、孟加拉文媒體。

報告的撰述人及市立大學「亞裔媒體項目」總監拉雅帕蘭(Kavitha Rajagopalan)表示,亞太裔自一開始,便是美國歷史的一部分,通過紀錄亞裔社區媒體200年的歷史,並對整個亞太裔新聞媒體生態系統進行長期的廣角觀察與探索,希望可以提告民眾對於常常為人所忽略亞裔社區新聞媒體的認識,團結更多亞裔選民,並增進對於亞太社群的支持。

報告鏈接:https://shorturl.at/yRk2M,全國亞太裔新聞媒體地圖鏈接:https://amimap.journalism.cuny.edu/。