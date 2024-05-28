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慶祝傳統月 布碌崙商會辦首屆亞裔夜市

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙商會辦首屆亞裔夜市，慶祝亞太裔傳統月。(布碌崙商會提供)
布碌崙商會辦首屆亞裔夜市，慶祝亞太裔傳統月。(布碌崙商會提供)

布碌崙(布魯克林)商會近日在工業城(Industry City)舉辦首屆亞裔夜市，慶祝亞太裔傳統月。布碌崙商會邀請中國、印度、印度尼西亞、日本、韓國等國家和地區的60多個美食攤販展示亞太美食，這次活動還有現場音樂會和文化表演， 共吸引了3000多名嘉賓參與。

布碌崙首屆亞裔夜市在位於36街254號的工業城舉行。布碌崙商會主席兼執行長藍迪(Randy Peers)表示，他很高興舉辦首屆亞裔夜市，為布碌崙當地的亞裔製造商、餐館、與小企業慶祝節日，這是令人興奮和難忘的文化、美食和表演之夜。

據主辦方介紹，百老匯表演者卡彭特(Joanna Carpenter)主持了此次活動。表演者包括韓國流行音樂明星Min(前韓國流行音樂最成功的女子組合Miss A)、菲律賓裔說唱歌手兼歌手Slayrizz、華裔和哥倫比亞裔小提琴家Yut Chia、以及印度裔喜劇演員Pratima Mani。

州參議員曲怡文(Iwen Chu)說，此類活動對她的選區意義重大，讓當地的亞裔企業家有機會向新觀眾和遊客介紹他們的商品，並有機會體驗布碌崙令人難以置信的多樣性。

該活動的協辦方包括松柏之家社區服務中心以及翠園酒家等。松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀說，此次活動向其他族裔民眾提供了解亞裔文化的很好的機會。希望這樣的活動愈來愈好，愈來愈多。

翠園酒家的負責人古平說，她感謝布碌崙商會和工業城對此次活動的支持。疫情過後，很多人仍飽受巨大的心理壓力，希望多一點類似這樣的社區活動，讓社區恢復生機。

亞裔 布碌崙 印度

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