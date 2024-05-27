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北美甌越文化節 慶亞裔傳統月

記者尤昱程╱紐約報導
第二屆北美甌越文化節開幕式合影。(記者尤昱程╱攝影)
第二屆北美甌越文化節開幕式合影。(記者尤昱程╱攝影)

為慶祝亞太裔傳統月以及團結各族裔，美國樂清同鄉會總商會和北美亞裔共創會聯合市議員黃敏儀辦公室於26日在法拉盛三福大道(郵局旁)舉辦第二屆北美甌越文化節，盼透過舉辦此活動，為美中兩國民間文化交流建立良好平台，並為世界文明增添一筆濃厚的色彩。

甌越指的是浙江南部溫州、甌江流域一帶所蘊含獨特的風韻和價值。活動現場展示許多有代表性的物件，也在去年首屆活動的基礎上，增加更多非物質文化遺產、農耕文化、民俗文化、民間工藝品等風味美食，使活動的豐富多元性更上一層樓。

活動當日包括一系列的甌越工作坊、講座和表演活動，其中互動式的活動，讓參與者不僅觀賞非遺藝術的表演，更親手體驗和學習這些傳統藝術的製作過程，從而更深入地理解和欣賞這些技藝背後的文化意義。

美國樂清同鄉會會長葉勝成說，甌越文化節為第二次舉辦，很開心看到愈來愈多人來參與，代表有更多人對中華文化表示認同。他說，這個活動是一場關於古老東方和現代美好的邂逅，同時也是文化與商業的融合，希望傳承文化的同時，也能促進法拉盛商家的發展。

北美亞裔共創會主席黃晟表示，隨著中美文化交流的不斷加深，愈來愈多的美國民眾和來自世界各地的人們對中國的非遺文化表現出濃厚的興趣；例如，代表浙江樂清的五朵金花之一的「首飾龍」，首次出海就引起中外媒體報導和民眾的關注，它不僅展現了工藝的獨特性，更是一種文化認同和交流的媒介。

黃敏儀說，紐約是一個開放的國際大都市，很榮幸能夠參與第二屆北美甌越文化節的舉辦，也希望這場活動能愈辦愈盛大。

亞裔 法拉盛

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