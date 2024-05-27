我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭木材倉庫大火 現場濃煙猛竄 居民被示警「緊閉門窗」

好萊塢健壯男星在洛杉磯當街遭槍擊身亡 兇嫌只為搶汽車零件

洪水難治 市府擬購凱辛納公園周遭房屋

記者尤昱程╱紐約報導
市議員黃敏儀(左)與市環保局局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)(右)於本月稍早在里民大會上向民眾解答問題。(記者尤昱程╱攝影)
市議員黃敏儀(左)與市環保局局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)(右)於本月稍早在里民大會上向民眾解答問題。(記者尤昱程╱攝影)

據了解，為了更好地應對和避免洪水對居民區造成的損害，紐約市府可能會開始試圖收購皇后區法拉盛和布碌崙(布魯克林)等高風險洪水地區的房屋。根據市環保局(Department of Environmental Protection)本月早些時候對當地居民的報告，該收購計畫最早可能於2026年開始實施。

這項收購計畫是亞當斯政府為保護凱辛納公園(Kissena Park)周遭居民所提出的幾個方案之一，而這也是紐約市首次提出收購遠離海岸的內陸物業計畫。市環保局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)表示，雖然不樂見這種情形發生，收購本來可以保護的房子，不過確實正在將這一計畫納入考慮範圍。

若此計畫真的確定實施，那麼周遭屋主將要面臨艱難的選擇，將房子賣出並重新尋找居住地，抑或是相信市府對減少洪水的措施能夠得到成效。本月稍早，市議員黃敏儀曾舉辦里民大會，邀來阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)向社區民眾報告市府治水進度，而會上不僅沒有得到認同，反而因市環保局提出的工作計畫時間跨度相當大，當地居民紛紛表示不埋單。

據了解，凱辛納公園周遭的許多屋主都在當地居住了數十年，根據房產紀錄顯示，儘管此帶易受洪水困擾，但雙層住宅仍能以超過100萬美元的價格售出。此外，該社區還有許多地下室空間是以出租給許多移民家庭居住，若真要順利收購這些房子，恐需花費不小功夫。

然而，對大多數居民來說，持續居住在此地的危險性並不低，因為這些房屋建在沼澤地上，並坐落在承載皇后區20％風暴排水的大型下水道上。

區域規畫協會(Regional Planning Association)副總裁弗洛伊登伯格(Robert Freudenberg)表示，氣候危機一直以來就是不可忽視的議題，成功的收購計畫應該有大量居民參與、完整的搬遷計畫和激勵措施，尤其是在競爭激烈的住房市場中。他說，凱辛納公園周遭的收購計畫還牽涉到了紐約市民的住房危機，需要市府多多與當地居民進行溝通。

洪水 紐約市 皇后區

上一則

住房短缺 64棟辦公樓或將改住宅

下一則

批准房東無良漲租 州府部門遭租客訴訟

延伸閱讀

6/1~6/3 BQE往皇后區部分路段 關閉3日

6/1~6/3 BQE往皇后區部分路段 關閉3日
不只防山火 山羊吃雜草助降低洪水風險

不只防山火 山羊吃雜草助降低洪水風險
巴西洪災逾萬隻動物獲救 照片全都貼網尋飼主

巴西洪災逾萬隻動物獲救 照片全都貼網尋飼主
凱辛納公園周邊防洪計畫緩不濟急 住戶不滿

凱辛納公園周邊防洪計畫緩不濟急 住戶不滿

熱門新聞

紐約州洛克蘭郡逮捕三名偷挖竹筍的華人。(本報資料圖，僅為示意圖)

紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人

2024-05-23 18:02
紐約周四天氣預計惡化，當天中午將有破壞性冰雹和時速60哩的強風侵襲。示意圖。(市長辦公室提供)

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

2024-05-22 17:21
傷者疑似是騎過人行道崎嶇不平處(右處)時，失控撞向地面。(記者顏潔恩/攝影)

電動車失控翻倒 紐約華婦頭撞地 腦死命危

2024-05-25 14:22
邱女士遇到租霸卻無計可施，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，還曾兩度住院。(記者高雲兒／攝影)

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

2024-05-19 07:23
皇后區郵件盜竊案件頻發，美國郵政應國會眾議員孟昭文要求進行調查，調查發現，郵政內部在該問題上存在嚴重管理不善的問題。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約皇后區郵件盜竊嚴重 調查結果出爐

2024-05-25 07:19
Section 8住房補助申請，紐約15年來首次開放。(記者劉梓祁／攝影)

提供低收入住房補貼 紐約15年來首次開放Section 8申請

2024-05-21 14:34

超人氣

更多 >
「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？
又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了

又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了
提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解
買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」
央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名