洪水難治 市府擬購凱辛納公園周遭房屋

市議員黃敏儀(左)與市環保局局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)(右)於本月稍早在里民大會上向民眾解答問題。(記者尤昱程╱攝影)

據了解，為了更好地應對和避免洪水 對居民區造成的損害，紐約市 府可能會開始試圖收購皇后區 法拉盛和布碌崙(布魯克林)等高風險洪水地區的房屋。根據市環保局(Department of Environmental Protection)本月早些時候對當地居民的報告，該收購計畫最早可能於2026年開始實施。

這項收購計畫是亞當斯政府為保護凱辛納公園(Kissena Park)周遭居民所提出的幾個方案之一，而這也是紐約市首次提出收購遠離海岸的內陸物業計畫。市環保局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)表示，雖然不樂見這種情形發生，收購本來可以保護的房子，不過確實正在將這一計畫納入考慮範圍。

若此計畫真的確定實施，那麼周遭屋主將要面臨艱難的選擇，將房子賣出並重新尋找居住地，抑或是相信市府對減少洪水的措施能夠得到成效。本月稍早，市議員黃敏儀曾舉辦里民大會，邀來阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)向社區民眾報告市府治水進度，而會上不僅沒有得到認同，反而因市環保局提出的工作計畫時間跨度相當大，當地居民紛紛表示不埋單。

據了解，凱辛納公園周遭的許多屋主都在當地居住了數十年，根據房產紀錄顯示，儘管此帶易受洪水困擾，但雙層住宅仍能以超過100萬美元的價格售出。此外，該社區還有許多地下室空間是以出租給許多移民家庭居住，若真要順利收購這些房子，恐需花費不小功夫。

然而，對大多數居民來說，持續居住在此地的危險性並不低，因為這些房屋建在沼澤地上，並坐落在承載皇后區20％風暴排水的大型下水道上。

區域規畫協會(Regional Planning Association)副總裁弗洛伊登伯格(Robert Freudenberg)表示，氣候危機一直以來就是不可忽視的議題，成功的收購計畫應該有大量居民參與、完整的搬遷計畫和激勵措施，尤其是在競爭激烈的住房市場中。他說，凱辛納公園周遭的收購計畫還牽涉到了紐約市民的住房危機，需要市府多多與當地居民進行溝通。