住房短缺 64棟辦公樓或將改住宅

格羅尼克表示，辦公樓轉住宅樓能將中央商務區重振為充滿活力的全天候社區。長期以來，中央商務區在非工作時間內空空蕩蕩，成為遊民和毒販的據點。(記者范航瑜╱攝影)

市規畫局(Department of City Planning)日前公布的新數據顯示，64棟紐約市 辦公樓的業主正在考慮進行大規模轉型，將其商業房產轉變為住宅。

市都市規畫局總監格羅尼克(Dan Garodnick)日前透露，這些業主已經聯繫了城市的辦公樓轉換加速器計畫。辦公樓轉換加速計畫(Conversion Accelerator Program)簡化繁瑣的建築法規，幫助業主便捷地改造名下地產。截至目前，加速計畫已初見成效，已有四棟建築完成轉換或正在建設中，新增約2100套新公寓。

格羅尼克表示，這些轉換具有「三贏」的效果：幫助陷入困境的房地產行業，創造必要的住房，並將中央商務區重振為充滿活力的全天候社區。長期以來，中央商務區在非工作時間內空空蕩蕩，成為遊民和毒販的據點。

儘管加速計畫有望帶來數千套新公寓，可負擔性仍是大問題。在新改造的約翰街(John St.)100號，單間公寓的租金 高達每月3695元。兆華斯坦地產(Silverstein Properties)正在將位於曼哈頓金融區百老匯55號的辦公樓改造為571套豪華公寓，該地區中位數租金徘徊在5000元左右。

格羅尼克認為，最近在州預算中獲批的房產稅減免計畫將激勵更多房地產商提供可負擔住房。這項大幅房產稅減免將吸引開發商將約25％的單位分配給年收入平均為8萬元的市民。

加速計畫也是亞當斯 政府住房計畫的一部分。2023年初，市長亞當斯(Eric Adams)提出了在未來十年內新建2萬套新公寓的目標，以緩解紐約市的住房短缺問題。此前法律規定，1961年後修建的辦公樓建築不得轉換為住宅，後來略有放鬆，曼哈頓下城放寬至1977年。亞當斯去年8月提出將限制降至1990年。

市府去年12月還曾宣布將位於南牙買加的JFK希爾頓酒店改造為可負擔住房，提供318套公寓，這是紐約市首個將酒店改造為可負擔住房的計畫。