豪斯頓社區中心辦亞太裔照顧者感恩日

豪斯頓社區中心舉辦亞太裔照顧者感恩日。(記者劉梓祁╱攝影)

為幫助長者獲取有效資訊，並學習如何在遭遇犯罪時自保及求助，百人會 (Committee of 100)24日在豪斯頓社區中心(Houston Street Center)舉辦「亞太裔照顧者感謝日」，旨在提高社區安全意識並創造與社工和服務機構的交流機會。

本次活動由大學睦鄰之家(University Settlement)和美亞共同促進會(Empowerment of American Asians)聯合主辦，並邀請逾20個社區服務機構和政府部門到場提供服務和資訊。

華埠市議員馬泰(Chris Marte)到場說，長者身心安全始終是社區的關注重點，因此為其提供必要支持不僅是道德責任，也是多方共同的社會責任。他希望，透過更多類似活動，幫助增強長者的安全感和生活質量，並令其和照顧者都能學到自我保護的方法。

活動中，百人會代表邱莉菲也介紹了會方新推出的「亞裔 美國人仇恨追蹤」(AAPI Hate Tracker)數據庫。她說，此網頁用於幫助亞裔居民報告自己遭遇或目擊的仇恨犯罪 事件，並對這些數據加以追蹤，以作為未來的研究資料。同時，邱莉菲也向在場數百位長者分享瞭如何在遭遇仇恨犯罪時有效地報警和尋求法律援助。

同時到場的還有紐約市人權局、市長移民事務辦公室等部門代表。