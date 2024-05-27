李昌永訪李氏總分所 盼簡化庭審流程

李昌永訪李氏總分所，盼當選後簡化遺產法庭庭審流程。(記者劉梓祁╱攝影)

正在競選皇后區 遺產財產法官(Surrogate Court Judge)的李昌永(Wendy Li)23日拜訪紐約李氏總分所，希望獲得「娘家人」支持並強調推動司法公平與透明的承諾；若當選，她表示將致力於提升法庭效率，確保每位當事人獲得公正裁決。

目前，李昌永在曼哈頓民事法庭第二選區擔任訴訟法官，負責區域包括華埠 東百老匯區域和下東城等地。她曾在六年前競選時拜訪李氏總分所，本次再度造訪則為交流近年的工作成果，並為皇后區的選舉拜票。

總分所前主席李新民表示，2018年曾與李昌永「一同作戰」，並成功幫她贏得法官選舉，因此相信本次跨區競選會再傳捷報，為社區選出一位有經驗、有能力、且真正關心民眾的法官。李昌永指，本次如若成功當選，她將成為該區內第一位女性及亞裔 遺產法官，也將是州內第一位亞裔遺產法官。

李昌永說，自己在去年成為紐約李氏總分所歷史上首位女性成員，其再度證明「女性能頂半邊天」，也相信自身能力已能夠勝任遺產法官的職務。她指出，目前遺產法庭並非廣為人知，但其職能對於保障家族財產和解決繼承糾紛至關重要。

她認為，遺產認證程序當前延宕嚴重，平均時常在三至五年，未來希望能有機會加速遺產認證，並推出更多便民服務，如表格上網、增設翻譯和設立晚間法庭等。同時到場的還有總分所主席李壯熾、元老李可喬和前主席李致俠等人。