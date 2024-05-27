曼哈頓「台灣巡禮」人氣鼎沸 北港朝天宮媽祖也迎請到場

第20屆「台灣巡禮」活動在曼哈頓聯合廣場舉辦，現場人氣旺盛。(記者許君達／攝影)

一年一度的「台灣巡禮」(Passport to Taiwan)活動26日下午在曼哈頓聯合廣場(Union Square)舉辦，超過70家在美台灣商家、社團與文化機構到場設攤，奉上台灣特色美食、工藝、文創以及藝文表演等，吸引大量民眾前往。

來自新澤西的台灣人社團製作台式蛋餅。(記者許君達／攝影)

「台灣巡禮」活動從2002年就開始在紐約舉辦。

與往年相比，今年的活動除了按慣例提供多種台灣特色吃喝玩樂的選擇外，增加了文化的比重；發起人許伯丞表示，今年的70多個攤位中，美食小吃約占三分之一，而文化及各種議題倡導類的社團也占了四分之一左右。

小遊客體驗台南特色雞蛋糕。(記者許君達／攝影)

台灣著名的北港朝天宮媽祖今年被迎請到了「台灣巡禮」的活動現場，而台南市當局也派出志工專程來到紐約，介紹台南城400周年的歷史並推廣台南特色風物與文化；此外，包括台灣觀光 處、中華航空、長榮 航空等機構也派員在現場推廣台灣旅遊。

來自台灣雲林的北港朝天宮今年特別來到紐約，為在美台灣人傳遞媽祖之愛。(記者許君達／攝影)

今年的活動繼續保留介紹在美獲得成功的台灣知名人士的看板，包括導演李安、輝達(NVIDIA)創始人黃仁勳 、超微(AMD)執行長蘇姿丰以及紐約州參議員曲怡文等；許伯丞表示，通過這些富有特色的文化與人物展示，希望讓更多外國人看到「台灣人」這個身分的獨立性，也鼓勵在美台灣人勇敢去追自己的「美國夢」。

活動入場處照例擺放台裔美國成功人士的看板，以鼓勵更多台灣人努力追求自己的美國夢。這已成為「台灣巡禮」活動的一個傳統。(記者許君達／攝影)

北港朝天宮董事長蔡詠鍀說，很多台灣人都有媽祖信仰，而海外台人平日朝拜並不方便，此次朝天宮特別派出規模盛大的團隊護送媽祖來到紐約，就是為了把媽祖的愛散播到這裡，也希望讓世界更能看見台灣。

在美台灣人虔誠敬拜北港媽祖。(記者許君達／攝影)