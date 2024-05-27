追查入室搶劫嫌犯 警方意外發現大麻批發中心

布碌崙發現非法大麻批發店，繳獲數百萬元大麻製品。(財政警長辦公室臉書)

警方日前在布碌崙 (布魯克林)格林堡(Fort Greene)的一間倉庫發現了一個大規模非法大麻製品批發中心，繳獲了價值數百萬元的大麻製品。令人驚奇的是，警察是在逮捕三名入室搶劫嫌疑人的過程中「碰巧」發現了這個非法大麻批發中心，也是紐約市 發現的規模最大的大麻批發中心之一。

25日早晨大約5時30分，市警88分局接到報警電話稱，發現有人在門牌號為 Adelphi街63號的一間倉庫入室搶劫，這間倉庫位於布碌崙皇后區高速路(Brooklyn-Queens Expressway，簡稱BQE)旁的居民住宅區。警方趕到現場後，逮捕了三名嫌疑人。

通過進一步調查，警方在這間倉庫內發現了大量非法大麻製品，繳獲了幾百磅預卷大麻、大麻花、大麻電子菸、可食用大麻製品和大麻成分濃縮液等，警方認為那裡是一個批發中心，專門為市內各非法大麻店供貨。

紐約市財政局警長辦公室(NYC Sheriff Office)犯罪調查處處長考科斯(Maureen Kokeas)說，這些價值數百萬元的大麻製品不是來自有牌照的合法批發商，都是非法的。一些大麻製品一些可能來自大麻合法化 的州，但卻非法轉運到紐約州銷售；還有一些大麻製品來自海外，完全是非法的，他們也不清楚這些海外產品中到底有什麼成分。

考科斯還表示，這些大麻製品的包裝顏色鮮艷明亮，還有稀奇古怪的名字，看起來似乎是專門銷售給未成年人的。財政警長辦公室並不知道有這個一個批發中心。倉庫周圍的鄰居對這些大麻製品可能對青少年造成的傷害都表示憤怒。他們說，他們不知道這間倉庫到底用來做什麼，有一位鄰居說這棟建築已經廢棄多年，似乎要改建成一家餐館。市警總局和財政警長辦公室目前正在調查誰擁有這間倉庫，以及這些非法大麻製品的主人到底是誰。