法拉盛爆青少年搶劫團夥 警追緝

法拉盛近日出現青少年團夥打劫的案例，這群青少年中有男有女，共有超過10名成員。(市警提供)

法拉盛 近日出現青少年團夥打劫的案例，這群青少年中有男有女，共有超過十名成員，他們不僅到服裝精品店破壞門窗入室盜竊，甚至在街上以利刃或棍棒威脅路人索取財物，警方呼籲民眾必須格外小心，同時有看到疑似可疑人物向警方通報。

警方消息稱，上月22日凌晨，這群青少年在羅斯福大道(Roosevelt Ave)和友聯街(Union St)附近包圍了一名38歲男子，他們之中有些人亮出刀子，有些人則手持棍棒威脅受害者，然後強行搶走了他的錢包，裡面有700元的現金。據警方表示，在這起事件中受害者沒有受傷。

而就在當天事件發生的幾分鐘後，於凌晨4時42分左右，這群人出現在羅斯福大道136-71號的一家服裝精品店，其中一名嫌犯用一塊混凝土塊打碎商店前的玻璃門闖入，然後群眾跟著進入商店。他們搶走了價值約2萬元的商品，其中包括夾克、羊毛上衣和連帽衫。

據市警察局發言人表示，嫌犯們跑出了店鋪，跑到緬街地鐵站 ，在那裡的監視攝像頭拍到他們穿著偷來的商品通過驗票口閘門。而直至今日，這些罪犯仍未落網。

警方呼籲此案知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據最近的CompStat報告，截至19日市警109警區今年迄今已通報了137起搶劫案，比去年同期的136起少了一起，下降了0.7％。該地區的入室盜竊案件則大幅下降，截至今年迄今已報告149起，比2023年同期的236起少了87起，下降了36.9％。

希望借此動力，市警察局犯罪預防部門( Crime Prevention Division)將於29日(周三)中午12時至下午2時在皇后區 公共圖書館法拉盛分館舉辦一場社區會議，歡迎各位關注社區治安的民眾參加。