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遊民曼哈頓下城地鐵站縱火 1傷

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
49歲的泰勒近日在紐約地鐵站縱火，調查發現月前他曾犯過類似縱火案件，圖為2月他手持燃燒液體，並涉嫌向站在地鐵1號線站台上的一群乘客縱火。(市警局提供)
49歲的泰勒近日在紐約地鐵站縱火，調查發現月前他曾犯過類似縱火案件，圖為2月他手持燃燒液體，並涉嫌向站在地鐵1號線站台上的一群乘客縱火。(市警局提供)

一名遊民近日在紐約曼哈頓下城地鐵站縱火，造成一名乘客燒傷，他於26日早被警方逮捕，被控縱火、攻擊等罪，調查發現，此人在幾個月前，還曾在地鐵站犯過類似縱火案件。

49歲的泰勒(Nile Taylor)26日早9時35分被警方逮捕，被控縱火、攻擊、威脅他人安全(Reckless Endangerment)、微竊、非法持武以及非法持有被竊物件等八罪，並於當日下午由警局移送法院過堂。

根據警方報告，25日下午2時45分左右，23歲的阿利傑(Petrit Alijaj)與未婚妻乘坐地鐵1號線，正準備從West Houston及Varick街地鐵站下車，前往自由女神像，與其素不相識的泰勒，在這時則涉嫌向阿利傑潑灑燃燒液體。

阿利傑為避免未婚妻受到火燒，用身體抵擋火焰，並用手拍打、試圖撲火，最終他撕下了燃燒的上衣，而泰勒則伺機逃跑。之後，阿利傑被送往紐約長老會醫院接受治療，醫生評估他的身體燒傷面積達30%。

警方則在距離案發地點五個街區之外、近荷蘭隧道(Holland Tunnel)入口處逮捕了泰勒。據悉，他被捕是因為在縱火後，他還在地鐵站台偷了一部手機，警方則通過手機，迅速追蹤並定位到了他的位置。

警方事後調查發現，在今年2月，泰勒還曾在地鐵站犯過類似縱火案件。報告顯示，今年2月5日晚約7時40分，泰勒在西28街地鐵站，向站在地鐵1號線站台上的一群乘客，投擲了一個燃燒液體，隨後他步行逃離現場，去向不明。該案中未有人受傷。

地鐵站 縱火 遊民

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