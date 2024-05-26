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極端天氣+汙染 紐約水下森林陷危機

記者范航瑜／紐約報導
在極端天氣和汙染的雙重打擊之下，紐約「水下森林」正面臨消失危機。(路透)
在極端天氣和汙染的雙重打擊之下，紐約「水下森林」正面臨消失危機。(路透)

紐約州環境保護廳(Department of Environmental Conservation)紀錄顯示，自1997年以來，紐約的海草等水下植被大幅減少。長島海灣(Long Island Sound)和新澤西海岸(Jersey Shore)也出現類似情況。據媒體「Gothamist」25日發布的報導，人類汙染、極端天氣是海草減少的主要原因，並愈發威脅日漸脆弱的水下生態系統。

環保組織河流守護者(Riverkeeper)經理傑克曼(George Jackman)將水下植被比作森林。他說：「它們相當於陸地上的樹木，水下森林是水下各種生物的避難所。」

在哈德遜河(Hudson River)，水芹和各種藻類是淺水區最常見的水下植被。這些高達3至4呎的植物是許多幼魚的育苗場，包括鯡魚和鯉魚。一些貝類也依賴海草生存。今年年初，「紐約時報」報導了長島東北海岸扇貝數量的急劇下降的問題。

專家認為，頻繁而強烈的極端天氣，尤其是風暴是海草減少的重要原因。超級風暴珊迪(Superstorm Sandy)和

艾妲颶風(Hurricane Ida)等風暴增加了水中的沉積物和營養物質，阻止海草接收光線。傑克曼指出，最近的幾次大風暴後，哈德遜河的水下植物顯著減少。

汙染也是海草減少的原因之一。紐約市的汙水系統會在大雨時將未處理的汙水排入水道。在長島，化糞池滲漏的汙水也排入地下水，最終流入海灣。農業和草坪護理中的化肥流失也增加了水中的氮，促進藻華生長，並威脅了海草的生存。

頻繁的人類船隻活動對水下植被的影響也不容小覷，尤其是在大型船隻經過海草植被時，螺旋槳容易將海草撕裂斬斷，而海草需要數年時間才能再生。

目前關於水下植被的保護工作還處於起步階段。州環境保護廳計畫在溫室中培育海草，然後在哈德遜河中種植。預計今年年底，州環境保護廳將發布哈德遜河水下植被退化程度的最新地圖。

州環境保護廳計畫在溫室中培育海草，然後在哈德遜河中種植。(取自州環境保護廳)
州環境保護廳計畫在溫室中培育海草，然後在哈德遜河中種植。(取自州環境保護廳)

長島 紐約時報 紐約市

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