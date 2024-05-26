黃敏儀、劉醇逸 國殤日韓戰紀念碑獻花

黃敏儀說，感恩是每個公民的責任，民眾需要理解這一責任的意義。(記者高雲兒／攝影)

27日(周一)是國殤日，市議員黃敏儀聯合州參議員 劉醇逸，於24日在凱辛納公園舉辦了第三屆國殤日紀念儀式，為韓戰紀念碑獻花，向陣亡戰士和保衛自由和平的軍人致敬。兩位官員強調，民眾安然慶祝節日的同時，不應忘記過去那些為和平犧牲的英雄們。此次活動吸引了紐約佛光山道場法師、社區團體和學校師生等的參與。

黃敏儀表示，考慮到工作、家庭和其他責任占據了我們的生活，很容易就忽視這一天的深遠意義；「但是今天，我們在這裡休息一下，以確保那些為我們犧牲的英雄們不會被遺忘或被視為理所當然。」

她補充，感恩是每個公民的責任，民眾需要理解這一責任的意義。

劉醇逸說，國殤日是大家最喜愛的節日之一，因為它標誌著夏天的開始，「但國殤日遠不止是熱狗、漢堡和燒烤。這一天是我們紀念那些未能回來的人們的日子。他們為美國的自由和民主理想出國作戰，但最終未能回來，他們付出了慘痛的代價，讓我們能夠在這個假期享受熱狗、漢堡和燒烤，所以我們一定要記住這一點。」