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黃敏儀、劉醇逸 國殤日韓戰紀念碑獻花

記者高雲兒╱紐約報導
黃敏儀說，感恩是每個公民的責任，民眾需要理解這一責任的意義。(記者高雲兒／攝影)
黃敏儀說，感恩是每個公民的責任，民眾需要理解這一責任的意義。(記者高雲兒／攝影)

27日(周一)是國殤日，市議員黃敏儀聯合州參議員劉醇逸，於24日在凱辛納公園舉辦了第三屆國殤日紀念儀式，為韓戰紀念碑獻花，向陣亡戰士和保衛自由和平的軍人致敬。兩位官員強調，民眾安然慶祝節日的同時，不應忘記過去那些為和平犧牲的英雄們。此次活動吸引了紐約佛光山道場法師、社區團體和學校師生等的參與。

黃敏儀表示，考慮到工作、家庭和其他責任占據了我們的生活，很容易就忽視這一天的深遠意義；「但是今天，我們在這裡休息一下，以確保那些為我們犧牲的英雄們不會被遺忘或被視為理所當然。」

她補充，感恩是每個公民的責任，民眾需要理解這一責任的意義。

劉醇逸說，國殤日是大家最喜愛的節日之一，因為它標誌著夏天的開始，「但國殤日遠不止是熱狗、漢堡和燒烤。這一天是我們紀念那些未能回來的人們的日子。他們為美國的自由和民主理想出國作戰，但最終未能回來，他們付出了慘痛的代價，讓我們能夠在這個假期享受熱狗、漢堡和燒烤，所以我們一定要記住這一點。」

在紀念儀式上，黃敏儀和劉醇逸以及其它與會者為韓戰紀念碑獻花。黃敏儀還為紀念國殤日作文和詩歌比賽的優勝者頒發了獎狀，來自PS162小學的Elnea Sotiriou和PS20小學的Ivan Chen等學生獲得了獎狀，並在現場朗誦了向士兵致敬的詩歌。幼獅青年管弦樂團(CYCNY)在現場進行了音樂演奏。

幼獅青年管弦樂團(CYCNY)在現場進行了音樂演奏。(記者高雲兒／攝影)
幼獅青年管弦樂團(CYCNY)在現場進行了音樂演奏。(記者高雲兒／攝影)
市議員黃敏儀(左)聯合州參議員劉醇逸(右)在凱辛納公園舉辦了第三屆國殤日紀念儀式...
市議員黃敏儀(左)聯合州參議員劉醇逸(右)在凱辛納公園舉辦了第三屆國殤日紀念儀式。(記者高雲兒／攝影)
市議員黃敏儀聯合州參議員劉醇逸在凱辛納公園舉辦了第三屆國殤日紀念儀式。(記者高雲...
市議員黃敏儀聯合州參議員劉醇逸在凱辛納公園舉辦了第三屆國殤日紀念儀式。(記者高雲兒╱攝影)
法拉盛20小學的Ivan Chen在紀念國殤日的作文比賽中獲獎。(記者高雲兒／攝...
法拉盛20小學的Ivan Chen在紀念國殤日的作文比賽中獲獎。(記者高雲兒／攝影)

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