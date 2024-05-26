華人社區基金會辦招待會 昂旺出席：對抗不公

UCA亞裔月招待會，昂旺出席指將對抗不公。(記者劉梓祁╱攝影)

為慶祝亞太裔傳統月(AAPI Month)，美國華人 聯合會(UCA)下屬社區基金會24日晚間在位於曼哈頓的哥倫比亞大學舉辦招待會，邀請美東各界逾百名華人社區代表到場，旨在募集資源並促進不同組織間的合作交流；當晚，被聯邦錯誤起訴並在日前遭市警解僱的藏族華人警員昂旺 (Baimadajie Angwang)也出席，表示將繼續對抗不公。

活動中，聯合會總會會長薛海培、全國理事王華、麻州分會會長俞國樑和社區基金董事會負責人常勁等人先後致詞，介紹聯合會和最新動向以及在維護亞裔 權益方面的行動。此外，非營利組織百人會(Committee of 100)創辦人之一鄧兆祥也應邀致辭，分享其數十年來所經歷的亞裔社區變遷。

薛海培表示，希望通過本次活動為紐約及東岸的華人社區組織提供交流機會，從而促成在重大議題上的探討與合作，如扶持青年和提升華人的公民和政治參與等。他強調，如今紐約市的華人比例已接近10%，但該群體在政治、社會、文化和慈善等領域的貢獻仍能繼續提升。

在全國多地抗議對華人不利的政策後，薛海培認為，如今廣泛的非平等待遇和歧視性對待，應該讓更多華人「知道、看到和聽到」，從而能夠形成團結的力量，向更多不公的事件採取行動。因此，他邀請四年前被聯邦起訴指充當中方海外代理人的昂旺出席，希望以其經歷提醒社區維護自身權益。

在去年聯邦撤訴後，昂旺已在日前被市警解僱。昂旺發言說，儘管自己無法改變出身，但來自中國不該成為一項罪行，可當前華人卻正面臨基於種族和偏見的各類困難。他表示，將對法庭和警方的結果進行「反擊」，其不僅為了自己，更是為了「我們的社區和我們的下一代」，包括他的六歲女兒。