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國殤日周末 披露街美食節飄香

記者劉梓祁╱紐約報導
慶國殤日長周末，披露街美食節25日於華埠舉辦。(記者劉梓祁╱攝影)
慶國殤日長周末，披露街美食節25日於華埠舉辦。(記者劉梓祁╱攝影)

為慶祝代表夏日來臨的國殤日(Memorial Day)長周末，華埠商業改進區(Chinatown BID)聯合多組織從25日起舉辦一連兩日的「披露街(Pell St.)美食節」，希望藉著假期人流高峰助推當地經濟並展示中華飲食的多樣性，吸引大量遊人到場並駐足於各式攤位之間。

自5月起，華埠商改區便每周末在披露街舉辦開放街道的美食活動。儘管本次披露街美食節屬於其中一環，但因應國殤日長周末的晴朗天氣和大量人潮，活動參與人數則有所增加。

商改區行政總監陳作舟說，本次美食節是近期為數不多得以接連舉辦兩日的契機，因過去多個周末天氣不佳或有慶典舉行，通常只能舉辦單日活動。

活動現場，參加者不僅能購買燒烤、甘蔗汁和豬腳飯等食物，還能欣賞現場音樂表演，以及體驗漢服試穿、手工藝品市集等文化展示。負責果汁攤位的業者表示，已為長周末專門準備多於平日的甘蔗數量，且自中午時分前便開始有顧客排隊購買。

提及人群中部分身穿軍裝的遊人，陳作舟表示，在享受假期之餘，人們也應紀念因戰爭殘酷而付出代價的英勇軍人，並認識到和平及團結的重要性。有關未來華埠開放街道的活動，可瀏覽chinatown.nyc查看。

華埠 商改區

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