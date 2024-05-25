金兌錫挹注109分局23萬元 買巡邏車

金兌錫24日向109分局提供23萬元資金，這筆資金將為輔警部門購買一批巡邏車。(記者高雲兒／攝影)

為幫助轄管包括皇后區法拉盛 的紐約市 警109分局增加巡邏力量，州眾議員 金兌錫24日提供23萬元資金，為109分局的輔警部門購買一批巡邏車；金兌錫表示，自2018年以來，他已經為109分局提供了接近50萬元資金，將會繼續為社區的安全和繁榮爭取資金。

據悉，紐約警局有成千上萬志願者擔當輔警，協助當地分局，他們通過步行、開車和騎車巡邏成為社區的「眼睛和耳朵」。金兌錫感謝所有輔警的服務，「公共安全是社區的共同努力成果，而109分局輔警部門是執法機構與社區成員之間的橋梁，小商家和社區人士都會向該部門報告犯罪事件」。

金兌錫表示，自2018年以來，他已經為109分局提供了接近50萬元資金，他講會繼續為社區的安全和繁榮爭取資金。(記者高雲兒／攝影)

金兌錫說，資金用於購買車輛後，將為輔警節省時間精力，更有效率地保障社區安全；他補充，這筆資金取之於民、用之於民，將幫助更多小商家發展繁榮，形成良性循環。

法拉盛華人(工商)促進會首席顧問杜彼得肯定金兌錫把公共安全放在首位。亞美正義聯盟(League of Asian Americans of New York)主席李立民(David Lee)表示，這筆資金將讓更多警察出現在社區中，「他們的存在將會威懾不法分子，保持我們社區的安全。」

紐約公共安全巡邏隊副會長李啟基表示，輔警辛苦付出，保障社區安全，「而金兌錫的持續支持，將幫助我們度過難關」。