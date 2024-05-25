曼哈頓中城軌道發現屍體 地鐵4、5、6線一度暫停

曼哈頓中城鐵軌24日早發現屍體，致三線路暫停服務。(記者劉梓祁／攝影)

本年至今，紐約市內已發生多起地鐵撞死人或有人體組織散落鐵軌的事件，造成地鐵交通受到影響，也令市民對出行安全感到擔憂；然而，曼哈頓中城24日再有類似案件發生，因地鐵軌道發現屍體，導致地鐵4、5、6等三條線路，一度暫停服務。

根據大都會 運輸署(MTA )，市警當日早間接獲報案，稱中城東28街地鐵站 內的軌道上發現屍體，同屬綠線的4、5、6號列車曾短暫停運。MTA在告示中指，由於市警和急救服務需緊急處理行人被地鐵撞擊的意外，由東86街(E. 86th St)地鐵站至布碌崙大橋-市政廳(Brooklyn Bridge-City Hall)地鐵站的列車一度停止運行。

警方消息表示，目前仍就地鐵軌道上的屍體進行調查，且目前尚不清楚屍體是如何或何時出現在地鐵站內。市警表示，當局在早上9時30分前後接到報警，指28街地鐵站軌道上發現一名無意識人士。急救人員到場後，在4、5號列車行駛的北行快車軌道上發現屍體，並現場宣布其死亡。

警方表示，這具屍體身分不明，且無法確定死者的性別或死因。經過MTA和警方調查後，地鐵服務在兩小時後恢復正常。兩個月前，曾有一名女子在下城富爾頓街(Fulton St.)地鐵站與男友發生口角，隨後被後者推落至行車軌道，導致雙腿被列車撞斷，並有部分腿部組織掉落在鐵軌。