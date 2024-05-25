避免「高慧民悲劇」再生 議員提增心理健康資源

高德曼等四名國會眾議員近日聯合在眾院提出兩黨支持的「高慧民法案」，計畫增加適用聯邦醫療補助的精神病床位，為有需要的人提供治療。(高德曼辦公室提供)

華女高慧民 2021年1月遭一名精神病遊民推向正在駛來的地鐵，被撞身亡；5月是心理健康 月，紐約州第10選區國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、第11選區國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)等四名國會眾議員，近日聯合在眾院提出兩黨支持的「高慧民法案」(Michelle Alyssa Go Act)，計畫增加適用聯邦醫療補助(Medicaid)的精神病床位，為有需要的人提供治療，以期減少類似悲劇的發生。

時年40歲的高慧民，2021年1月15日在時報廣場地鐵站 遭到61歲的遊民西蒙(Martial Simon)推向一輛正在駛來的地鐵，高慧民不幸身亡。後經證實，兇手西蒙從30多歲起就患有精神分裂症，平生大多在醫院、監獄和短期精神病治療項目中度過，從未得到他所需要的長期精神病照護。高德曼表示，雖然精神病患者其實更容易成為暴力犯罪的受害者，但高慧民的悲劇提醒人們，心理健康服務資源的缺失讓太多人得不到治療。

根據現有聯邦法律，21至64歲間、在床位超過16個的精神病院接受長期心理健康和戒毒治療的民眾，不能使用聯邦醫療補助，導致沒錢但有需要的人無法得到長期照顧，同時也沒有更多符合規模要求的精神病院；「高慧民法案」要求將這一床位門檻限制增加到37個，相當於將現有床位擴大一倍多；同時，法案要求此類精神病院必須符合普遍認可的照護標準。

高德曼和瑪麗奧表示，如果有更全面、公平的心理健康照護系統，高慧民可能就不會遇難；高德曼說，「新冠疫情以來，心理健康危機不斷惡化，那些急需但無法獲得心理健康照護的人，就有可能造成悲劇。通過聯邦醫療補助覆蓋這類照護，就有機會避免悲劇再次發生。」

高慧民之父高賈斯丁(Justin Go)也對提案表示支持；他表示，感謝高德曼以高慧民之名提案，「增加聯邦醫療補助覆蓋的精神病床位，是避免此類悲劇發生、修補心理健康照護系統的重要第一步。」