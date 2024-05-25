首度海外出巡 北港媽祖遶境紐約 僑教中心賜福

台灣北港朝天宮媽祖23日在法拉盛市中心遶境，為民眾及店家祈福。在羅斯福大道的一店家，將供桌擺設在人行道上祭拜，民眾得知是媽祖，也停下腳步，雙手合十祭拜。(許振輝/攝影)

日前來自台灣北港朝天宮的團隊在熱鬧的鼓聲喧嘩下拜訪皇后區法拉盛 紐約華僑文教中心，接獲媽祖遶境消息的民眾早已聚集於僑教中心門口，希望祈求媽祖保佑平安；「美國遶境文化節」第三站來到紐約，23日中午完成法拉盛的遶境之後，朝天宮團隊前往華埠 ，24日、25日再回到大學點 花蓮慈惠宮，供更多民眾體驗台灣文化。

此次媽祖紐約行是「美國遶境文化節」的一部分，表定23日下午12時45分抵達紐約僑教中心，卻因為上午的一場大雨攪亂了遶境的步調，直至下午2時左右，現場民眾才盼見媽祖團隊的到來；除朝天宮人員，僑教中心幾乎全員出動，由僑教中心主任陳永豐領頭進行參香典禮，整個儀式相當莊重。

僑教中心主任陳永豐(左二)領頭進行參香典禮，並由北港朝天宮董事長蔡咏鍀上香(圖最右)，整個儀式相當莊重。(記者尤昱程/攝影) 北港朝天宮團隊與僑教中心人員一同觀看媽祖文化影片。(記者尤昱程/攝影)

北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，「看到這麼多民眾的熱烈支持，內心相當感動，同時也代表媽祖向大家感謝」，他表示，今年北港朝天宮的國際行程相當多，第一次到紐約，能夠帶媽祖來看大家，非常感謝各界朋友的關注與幫忙。

陳永豐表示，媽祖第一次到紐約來，很榮幸媽祖能蒞臨僑教中心，希望接下來的遶境活動都能順利圓滿成功。

此次媽祖來到紐約也帶來許多香火袋供民眾索取，蔡咏鍀說，最主要希望大家透過透過慶典活動感受媽祖的神威，學習媽祖慈悲為懷的精神，同時也期待有更多外國朋友有機會能夠到北港朝天宮拜訪。 北港朝天宮團隊蒞臨紐約僑教中心。(記者尤昱程╱攝影)

現場參與活動的李女士表示，媽祖在台灣本身就是傳統的文化，來美國這麼多年，一直都沒有機會去接觸，只是在電視上看到，所以一聽聞到媽祖要來，整個社區都相當興奮。