皇后區郵件盜竊嚴重 調查結果出爐

皇后區郵件盜竊案件頻發，美國郵政應國會眾議員孟昭文要求進行調查，調查發現，郵政內部在該問題上存在嚴重管理不善的問題。(記者顏嘉瑩╱攝影)

皇后區 郵件盜竊案件頻發，美國郵政 應國會眾議員孟昭文 要求進行調查，24日調查結果出爐，發現郵政內部在防止郵件盜竊上，存在嚴重管理不善的問題，孟昭文敦促美國郵政官員根據報告建議進行改正，並將追究責任。

去年5月，為應對皇后區的郵件盜竊，美國郵政推出一系列預防措施，包括在郵件盜竊高發地區推出高安全性收集箱(HSCBs)、電子箭鎖(eLocks)和改良箭鎖(MAL)鑰匙。但在去年4月1日到9月30日，皇后區向郵政局提交了3295起有關丟失郵件或潛在丟失的案件，其中45%的案件與盜竊相關，且實際的郵件盜竊發生數量，可能遠遠高於該數字。

應孟昭文要求，針對美國郵政的調查於今年1月開始，由美國郵政局檢查總署(United States Postal Service's Office of Inspector General)實施。報告顯示，預防措施未能在皇后區有效地實施和部署。

首先，大部分安裝的高安全性收集箱未被郵政局妥善追蹤，到今年為止，提供給皇后區郵政局的電子箭鎖中僅安裝38%，且三個當地郵政局未妥善保管加強安全的67把箭鎖鑰匙。另外，藍色收集郵箱箱和綠色中專郵箱沒有被維護，許多郵箱存在門縫，並有腐蝕、開裂或缺少螺栓的問題，增加了郵件被盜的風險。

孟昭文說：「報告結果證實了真相，郵件盜竊在皇后區是一個持久存在的問題，而且比之前知道的還要嚴重。從支票、包裹到處方藥和個人信息，郵政局的嚴重管理不善為小偷提供了一個可趁之機，使皇后區居民受害，當地管理層必須負起責任。」

她表示，報告已經證明美國郵政在執行和問責方面的不足，以及在部署打擊郵件盜竊措施方面的嚴重管理不善，最後報告內也提供多項建議，包括郵政局內部應加強溝通以及措施等，以緩解皇后區郵件的盜竊問題；「我敦促當地郵政官員立即實施這些建議，我將繼續監督情況，並追究美國郵政局的責任，直到郵件盜竊不再困擾我們的社區。」