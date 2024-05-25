曲怡文提台山日決議案 籲民眾支持

曲怡文呼籲支持者28日到州府，力求「台山日」決議案通過。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)州參議員曲怡文日前在州參議會中提出將每年2月12日設為「台山日」的決議案，以此紀念台山人的足跡自203年前便出現在美國的悠久歷史，以及他們此後為美國經濟和發展所作出的巨大貢獻；曲怡文24日召開記者會，表示該決議案目前已安排在5月28日(周二)的議程裡，呼籲民眾到州府奧伯尼(Albany)發聲，力求通過決議案。

據介紹，中國明朝時期，1499年2月12日從新會縣畫分出今日的台山地區，成立已有525周年，當前台山人共有180多萬人移居海外，而紐約市 就是台山人主要的移民 居住地；此外，1821年是文字記載中最早有台山人移民到美國的紀錄，至今已有203年，1863年至1869年間建造的太平洋鐵路，勞工大多數為中國移民，且大部分來自台山。

期間工地曾發生過一起爆炸事件，對工人的安全造成威脅，不久後3000名中國鐵路工人罷工，用行動向勞資方表明，不願將犧牲的性命單純被視為意外，改變了當時很多人以為中國移民就是很被動、會盲目順從的刻板印象；當然他們最終還是完成了工作，為美國經濟和發展作出巨大的貢獻。

當日超過20多名台山僑領出席記者會，曲怡文表示，台山美國人塑造了紐約市充滿活力的文化景觀，其台山美食、排球文化，如今在華社頻繁接觸得到，這都要歸功於第一代台山人的付出；她提到，與州府的律師團隊商討後，決定將台山被畫分的那天定為「台山日」，但按當前的時間表，因6月6日就是州議會會期的最後一日，只剩下屈指可數的時間可以推動該議案。

曲怡文指出，經過很大的努力，才將決議案推上5月28日的議程，希望支持者可以隨她到州府，向其他民選官員共同介紹議案的重要意義，激勵他們投票支持；藉助大家的力量，她相信會推動州參議會在今年休會前通過議案，造就世界上第一個「台山日」。