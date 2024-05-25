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亞裔社區中心 6/1舉辦首屆兒童嘉年華活動

記者胡聲橋／紐約報導
亞裔社區中心將舉辦兒童嘉年華活動。(記者胡聲橋 / 攝影)
亞裔社區中心將舉辦兒童嘉年華活動。(記者胡聲橋 / 攝影)

六一兒童節在即，由亞裔社區中心(ACC)主辦的「ACC首屆兒童嘉年華」將於6月1日(周六)在布碌崙(布魯克林)8大道交66街封街舉行，當天將有大量精彩的遊戲和免費派送的禮物。主辦方希望孩子們度過一個屬於自己的美好的嘉年華。

非營利機構亞裔社區中心創辦人林寶珍介紹，華社很多新移民家庭為生活而打拚，很多孩子在沒人陪伴下度過童年。為了表達對孩子的關愛，他們組織了這次活動。

「ACC首屆兒童嘉年華」的活動時間是6月1日中午12時至下午4時，節目包括樂器、舞蹈、魔術、小丑等在內的精彩文藝表演；讓孩子樂翻天的遊戲項目；還有寵物餵養、釣魚、大型充氣遊樂屋、吹泡泡、臉部彩繪、拔河比賽和義賣等。

據林寶珍，本次活動到目前為止，已獲得了30多個機構的大力贊助和支持，屆時，州眾議員寇頓(William Colton)、市議員莊文怡、中國駐紐約總領事館代表以及各界社區領袖均將到場，與孩子們同樂，相信這將是一場難忘的盛會。此外，當天現場還有免費玩具發放和食品發放，以及多種美食攤位和醫療健保資訊與服務等，禮物和玩具的派送，實行先到先得的原則。

確認當選的布碌崙州眾議會49選區民主黨選區領導人、同時擔任紐約市警總局社區聯絡員的高應達(Tony Ying Ko)表示，亞裔社區中心自成立以來為社區做了大量服務和幫助，市警總局也大力支持該嘉年華活動，屆時將帶來攀岩、警犬、警用馬匹等，力助孩子們度過一個歡樂的兒童節。

了解更多活動詳情，請致電(929)305-4355。

亞裔 布碌崙 移民家庭

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