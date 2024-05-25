紐約「社區傑出爸媽」 華裔89歲關光宗獲獎

關光宗獲市青少年與社區發展局頒發獎項。(松柏之家提供)

由市青少年與社區發展局(DYCD)舉辦的年度「社區爸媽晚宴」(Community Moms & Dads Gala)在曼哈頓舉行，旨在表彰對社區作出傑出貢獻的家長；其中年近90歲、在布碌崙 (布魯克林)松柏之家社區服務中心指導攝影班的關光宗(Eddie Quan)，為當晚屈指可數的華裔 獲獎者之一，他將對攝影的熱愛和技巧傳授給耆老會員們，豐富了他們的晚年生活。

「社區爸媽晚宴」每年邀請大眾提名為家庭和社區作出貢獻的家長或照顧者，他們往往是志願者、導師、教師、社區領袖、必要行業工人等，奉獻大量的時間和精力，讓紐約市變得更好；據悉，今年一共選出150個獲獎者，當中只有五名為華裔。

關光宗向長者提供免費攝影課。(松柏之家提供)

其中的關光宗現年89歲，他於1960年從加拿大移民至美國，在波士頓藝術學院求學時，還得兼職兩份工維持生計，儘管條件困難但依舊很堅持，之後便到紐約的攝影學院深造；70年代開始，關光宗的作品逐漸取得國際認可，他曾獲得英國皇家 攝影學會(FRPS)頒發的高級會員榮譽、聖約翰大學頒發的終身成就獎，肯定他在攝影方面的非凡天賦。

儘管到了退休享福的年紀，關光宗希望將自身數十年的專業攝影知識和經驗分享給更多人，故長期遊走在美中多個城市間，舉辦免費的學術交流講座，同時也是松柏之家的熱心會員和志願者；當局表示，關光宗對藝術堅定不移的奉獻、以及回饋社會的精神，啟發了生活中與他接觸之人，他總是給人留下深刻的印象，體現了為民服務和懂得感恩的美好價值。