我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前駐歐盟大使曝：川普懷疑金正恩會朝他肚子捅刀

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

紐約「社區傑出爸媽」 華裔89歲關光宗獲獎

記者顏潔恩／紐約報導
關光宗獲市青少年與社區發展局頒發獎項。(松柏之家提供)
關光宗獲市青少年與社區發展局頒發獎項。(松柏之家提供)

由市青少年與社區發展局(DYCD)舉辦的年度「社區爸媽晚宴」(Community Moms & Dads Gala)在曼哈頓舉行，旨在表彰對社區作出傑出貢獻的家長；其中年近90歲、在布碌崙(布魯克林)松柏之家社區服務中心指導攝影班的關光宗(Eddie Quan)，為當晚屈指可數的華裔獲獎者之一，他將對攝影的熱愛和技巧傳授給耆老會員們，豐富了他們的晚年生活。

「社區爸媽晚宴」每年邀請大眾提名為家庭和社區作出貢獻的家長或照顧者，他們往往是志願者、導師、教師、社區領袖、必要行業工人等，奉獻大量的時間和精力，讓紐約市變得更好；據悉，今年一共選出150個獲獎者，當中只有五名為華裔。

關光宗向長者提供免費攝影課。(松柏之家提供)
關光宗向長者提供免費攝影課。(松柏之家提供)

其中的關光宗現年89歲，他於1960年從加拿大移民至美國，在波士頓藝術學院求學時，還得兼職兩份工維持生計，儘管條件困難但依舊很堅持，之後便到紐約的攝影學院深造；70年代開始，關光宗的作品逐漸取得國際認可，他曾獲得英國皇家攝影學會(FRPS)頒發的高級會員榮譽、聖約翰大學頒發的終身成就獎，肯定他在攝影方面的非凡天賦。

儘管到了退休享福的年紀，關光宗希望將自身數十年的專業攝影知識和經驗分享給更多人，故長期遊走在美中多個城市間，舉辦免費的學術交流講座，同時也是松柏之家的熱心會員和志願者；當局表示，關光宗對藝術堅定不移的奉獻、以及回饋社會的精神，啟發了生活中與他接觸之人，他總是給人留下深刻的印象，體現了為民服務和懂得感恩的美好價值。

松柏之家行政總監陳偉儀表示，作為義工的關光宗免費向長者們教授攝影課程，平時在課上也會分享自己的作品，激發學員們的潛能；松柏之家和許多長者得知他獲獎的消息後，為其感到開心和驕傲不已，「才華洋溢的關老師一直展露對藝術的奉獻、社區的回饋、以及家庭的關愛，獲獎真是實至名歸」。

關光宗向長者提供免費攝影課。(松柏之家提供)
關光宗向長者提供免費攝影課。(松柏之家提供)

華裔 皇家 布碌崙

上一則

功夫書法 40磅毛筆寫260字心經 6月上州展覽

下一則

「房思琪的初戀樂園」英文版發行 譯者分享台灣性平成果

延伸閱讀

反對建布碌崙86街遊民所 華人市政廳抗議

反對建布碌崙86街遊民所 華人市政廳抗議
周末好去處／大都會博物館 喚醒時尚服裝展

周末好去處／大都會博物館 喚醒時尚服裝展
西柯汶那華協年會政商雲集 捐款助社區

西柯汶那華協年會政商雲集 捐款助社區
北港朝天宮媽祖抵達紐約 展開美東的巡禮活動

北港朝天宮媽祖抵達紐約 展開美東的巡禮活動

熱門新聞

邱女士遇到租霸卻無計可施，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，還曾兩度住院。(記者高雲兒／攝影)

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

2024-05-19 07:23
紐約州洛克蘭郡逮捕三名偷挖竹筍的華人。(本報資料圖，僅為示意圖)

紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人

2024-05-23 18:02
紐約周四天氣預計惡化，當天中午將有破壞性冰雹和時速60哩的強風侵襲。示意圖。(市長辦公室提供)

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

2024-05-22 17:21
中獎人李琦麗。(取自紐約州樂透局官網)

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

2024-05-17 18:45
警方通緝該名涉嫌性侵女童的男子。(市警提供)

走路上學經8大道 布魯克林女童遭色狼性侵

2024-05-18 15:43
Section 8住房補助申請，紐約15年來首次開放。(記者劉梓祁／攝影)

提供低收入住房補貼 紐約15年來首次開放Section 8申請

2024-05-21 14:34

超人氣

更多 >
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊
馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」

馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」
財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」

財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」
「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」

「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」