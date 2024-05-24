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曾為紐約市第一客源國 中國遊客人數、支出大減

記者和釗宇╱紐約報導
州主計長狄拿玻利23日發布報告，顯示紐約市的遊客人數仍未恢復到新冠疫情之前的水平。(線上會議截圖)
州主計長狄拿玻利23日發布報告，顯示紐約市的遊客人數仍未恢復到新冠疫情之前的水平。(線上會議截圖)

州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)23日發布報告，顯示紐約市遊客人數仍未恢復到新冠疫情之前水平，而原來作為紐約市遊客第一大來源地的中國，由於疫情封鎖和旅行禁令，人均旅遊支出也下降了三成，遊客人數和人均支出，雙雙從疫情前的第一位下降到去年的第九位。

根據報告，去年共有6220萬遊客造訪紐約市，比2019年的6660萬人仍然少9%。國際遊客雖然比去年有所增加，但仍比疫情前要少14%；狄拿玻利表示，國際遊客的減少更加令人擔憂，因為他們的消費通常比國內遊客要多，而去年國際遊客在紐約市的消費比疫情前要低20%。

報告還顯示，在全球各國，2019年紐約市的國際遊客中來自中國的最多，支出也是最多的，而去年已經被英國所取代，排在第九位。狄拿玻利認為，這主要是因為中國疫情防控和美國針對中國的旅行禁令延續時間較長，讓遊客難以抵達。

根據報告，不僅來自中國的遊客人數劇減，2023年中國遊客的人均支出，也從2019年的3000元下降到2023年的2036元，下降幅度30%，同樣排在各國第九位。

國內遊客方面也恢復緩慢，根據報告，去年共有5060萬國內遊客造訪紐約市，比2022年增加7%，但仍比2019年要少5%。

除了治安問題，狄拿玻利的報告還認為，「物價過高」也是阻礙紐約市旅遊業恢復的一大原因之一。根據報告，雖然紐約市旅遊業的收入和遊客支出總體來說比疫情前增長，但這些增長的主要原因是酒店和其他物價大幅上漲。

此外，紐約市旅遊業就業崗位目前仍然比疫情前少30萬個，餐飲、酒店和娛樂場所就業人數比疫情前少10%，其他旅遊業相關就業崗位比疫情前少超過9000個。其中，紐約市酒店入住率為81.6%，雖然位居全美前列，但仍然不及2019年的89.6%。

疫情 紐約市 就業

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