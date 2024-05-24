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美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

國殤日小長假將至 嚴打違法駕駛

記者劉梓祁、高雲兒╱紐約報導
交通局長羅格貴茲，指市警將嚴打違法駕駛。(記者劉梓祁╱攝影)
交通局長羅格貴茲，指市警將嚴打違法駕駛。(記者劉梓祁╱攝影)

國殤日小長假即將到來，市交通局(DOT)聯合市警(NYPD)23日宣布，針對酒駕及闖紅燈等違法行為，將採取新一輪街頭執法。此外，紐約甘迺迪國際機場(JFK Airport)數百名加油工人因為合約問題，預計將在24日罷工，打亂人們在國殤日小長假的出行計畫，紐新港務局表示，將竭盡全力讓人們正常出行。

因應小長假到來，警方將展開執法行動，抑制醉酒駕駛、魯莽駕駛以及車輛超速等案件增加。市警表示，將為此輪執法部署額外警力，包括使用摩托車的騎警。

交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，雖然數據顯示市內行人死亡數量已處在歷史低位，但醉酒和魯莽駕駛造成的死傷仍是急待解決的問題之一。去年內共有29人在闖紅燈事故中喪生，為最高紀錄，且超過了前十年此類死亡人數的年均總數兩倍。

針對酒駕，市警交通處處長李維拉(Philip Rivera)表示，在假日期間將增設酒駕檢查點，並鼓勵飲酒者使用代駕或網約車等服務。據市警統計，本年至今已逮捕1312名醉酒駕駛者，去年全年為3697名。

此外，紐約甘迺迪國際機場數百名加油工人因為合約問題預計將在24日罷工，或將打亂人們在國殤日小長假的出行計畫。

據悉，參與此次罷工的是代表約300名甘迺迪機場加油工人的工會「本地運輸隊533」(Teamsters Local 553)，他們與唯一一家向機場提供燃料服務的公司聯合航空服務(Allied Aviation Services)已經一年沒有合同，如今忍無可忍，決定罷工。

管理甘迺迪國際機場的紐新港務局發布聲明表示，預計從23日到28日，將有約640萬旅客使用甘迺迪機場和機場周邊路段，他們將與機場合作夥伴密切合作，以盡量減少對民眾出行的任何干擾。」他們也說，不會參與燃料供應商和工會成員之間的談判。

紐約甘迺迪國際機場(JFK Airport)的數百名加油工人因為合約問題，將在2...
紐約甘迺迪國際機場(JFK Airport)的數百名加油工人因為合約問題，將在24日罷工，預計將打亂人們在國殤日小長假的出行計畫；紐新港務局表示，將會竭盡全力讓人們正常出行。(記者劉梓祁╱攝影)

罷工 網約車 JFK

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