黃敏儀提案過關 業主人行道扔垃圾將罰款

市議會23日投票通過了市議員黃敏儀(Sandra Ung)的第97號法案。(記者范航瑜╱攝影)

市議會23日投票 通過了市議員黃敏儀(Sandra Ung)的第97號提案。根據新法，在人行道上亂扔垃圾和妨礙交通的業主將被處以民事處罰。同時，針對去年在曼哈頓金融區發生的停車場坍塌事件，市議會還通過了一系列有關停車場安全的法案。

第97號法規定，商鋪、製造業或工業建築的業主，不得在人行道上亂扔垃圾，或堆積物品妨礙行人交通。第一次違規者將被處以50元罰款，在12天內第二次違規將罰300元；第三次違規以及此後一年中任何一次違規，都將罰款500元。 該法案同時要求市清潔局(DSNY)出台與新法案及處罰相關的教育材料，並向有關業主宣傳教育。

黃敏儀強調，紐約市 大多數企業主都是負責任和認真的成員。「然而我們不能否認，有些企業主不斷藐視規則，破壞了我們保持城市清潔的集體努力。針對這些重犯，97號法案引入了更嚴厲的處罰。透過這項法案，我們將朝著更乾淨、更健康、更美麗的城市邁出新的一步。」

華埠 勿街(Mott St.)46號食品店老闆陳女士表示支持這一法案。她認為，商家偶爾需要上下貨，暫時在門外堆放垃圾雜物可以理解，但不應該將這一行為當作理所應當的常態，更不應該阻擋了行人的道路。

陳女士提到，目前華埠一些水果攤位和海鮮攤位幾乎把所有商品都一覽無餘地擺放出來，不僅影響道路美觀和衛生，也使得行人可通行的空間十分狹窄。「如果每家商鋪都這樣做，把東西全部放在店外，那我們還需要店鋪做什麼呢？」