即便案件審判了 痛苦和悔恨也不會停止

受華社普遍關注的法拉盛 買兇殺人案的審判終於落下帷幕。主犯余清明(Qing Ming Yu)和張哲(Zhe Zhang)都被判處終身監禁，不得假釋。儘管不是搶手，但這兩名被告是這起慘無人道的兇殺案的幕後主使，對他們的懲罰也是極其嚴厲的。

法官審判後，現場受害人顧欣(Xin Gu)的父母不禁熱淚縱橫，和親友相擁在一起，正義終於得到了伸張。但對於顧欣的父母來說，無論法官怎麼判，都無法挽回兒子年輕的生命，無法彌補案發1960多天以來，顧欣父母日夜忍受的痛苦、悲傷和煎熬，在以後的日子，他們還會痛苦地思念不幸逝去的兒子。人才出眾、勤奮努力的顧欣原本是父母的依靠，是他們感情的慰藉，兇殺案改變了所有這一切。

余清明和張哲在判決現場始終沒有任何表情。他們在懺悔自己的所作所為嗎？是在後悔不該因為顧欣的離去而動殺機嗎？這種悔恨的心情會伴隨他們今後的鐵窗生活。案發後，有人認為余清明待顧欣不薄，顧欣離開余清明的公司自立也有不妥之處。且不說徒弟出師，另立門戶本來就是業界常態，顧欣離去的主要原因在於當時原本運轉良好的公司大量資金被抽走，突然陷入困境。換句話說，顧欣是被迫離開的。有鑒於此，在道德的天平上，顧欣的所作所為也是情有可原的。

生意不成情義在，留得青山在，不怕沒柴燒。余清明原本應該選擇更理性的做法，但他做出了最差的選擇。他不僅害了顧欣及其父母，更害了自己。顧欣離去後，強烈的報復心理使余清明心智閉塞，這時，身邊游手好閒，與黑社會有染的外甥尤悠使余清明的復仇計畫得以實施，這是本案一處不幸的巧合。如果沒有余清明的外甥，兇殺案不见得會成為現實。