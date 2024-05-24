華商涉嫌幫亞當斯稻草人募款

一名華人地產商被曝為市長亞當斯提供「稻草人捐款」，並從市府獲得巨額合約以及法律「綠燈」。圖為涉事華商胡瑋弘在皇后區新鮮草原的酒店。(記者許君達／攝影)

根據多家媒體23日發布的一項聯合調查報導，一名華裔地產商被指涉嫌通過「稻草人捐款」和拉攏親密盟友等方式，從市長亞當斯 (Eric Adams)及市府獲得百萬級別的巨額合同以及法規層面的「開綠燈」。

這項大型調查由紐約本地媒體「紐約移民記事網」(Documented)、「The City」以及「衛報」(the Guardian)美國版聯合發起，審閱了數千頁市政、法庭或商業紀錄文件，並採訪了數十名當事人及官員。

據報，事件當事人胡瑋弘(Weihong Hu)在紐約市內擁有多家酒店，她於2021年在籌款活動中結識了當時正在競選市長亞當斯的親密政治盟友，並逐漸與亞當斯團隊建立起緊密的人脈。

根據多名證人的指控，胡瑋弘曾指使大量人員為亞當斯提供政治捐款，然後再以多種方式予以報銷，這種被稱為「稻草人捐款」的行為違反了選舉法。而與此同時，胡瑋弘在皇后區 的兩處酒店也分別得到了價值數百萬元的政府合同，作為安置刑滿釋放人員和無證客的庇護所；此外，胡瑋弘家族在曼哈頓 的兩處地產工程也被迅速解除了因違反法規而得到的施工禁令。

報導稱，亞當斯在2021年競選市長期間，曾不止一次前往胡瑋弘位於皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)的酒店參加籌款宴會，而胡瑋弘及其丈夫戈小莊也向亞當斯競選團隊送上了以多人名義捐贈的選舉捐款。

公開紀錄顯示，當年6月民主黨初選前，亞當斯在其中一場由胡瑋弘夫婦主辦的宴會中，收到了17人捐贈的3萬4000元。但根據「紐約移民記事網」的採訪紀錄，至少三名捐款者承認他們在不熟悉相關規定的情況下利用自己的人頭為亞當斯捐了款，並得到了等額的報銷。

此外，胡瑋弘還與亞當斯的親信交好。2023年，胡瑋弘聘請曾任州參議員的亞當斯盟友桑普森(John Sampson)擔任她在皇后區長島市(Long Island City)一間酒店的執行長。桑普森此前曾因貪腐相關指控被判囚五年。在桑普森上任一個月後，該酒店獲得市遊民服務局的大合同，成為一間無證客庇護設施，市府每年將為該酒店支付750萬元。

胡瑋弘在新鮮草原的酒店，從前任市長白思豪(Bill de Blasio)任內便成為刑滿釋放人員安置所，而在亞當斯上任後，市府連續四次與該酒店續簽合同，每期合同六個月，每年的租賃金額大約620萬元。然而，與亞當斯關係密切、此前剛剛接受過FBI調查的華裔市府高級顧問鄭祺蓉(Winnie Greco)卻於2022年底至2023年，在該酒店的一間高級套房居住了八個多月，在此期間，亞當斯的兒子柯爾曼(Jordan Coleman)也曾出現在該酒店內。

根據報導，市府和胡瑋弘的律師董克文(Kevin Tung)回應稱鄭祺蓉自己支付了住宿費，但無法提供相應收據，而調查團隊根據獲取的資料分析，鄭祺蓉在住宿期間的費用被涵蓋在市府的租賃合同中，總價值至少5萬元。

報導點名的另一名亞當斯親信為考克菲爾德二世牧師(Rev. Alfred Cockfield II)。胡瑋弘在與他熟識後，曾至少兩次向他求助。據市府內部人士透露，胡瑋弘在曼哈頓西39街的一處酒店施工項目曾因存在嚴重安全問題被市樓宇局(DOB)叫停，但在考克菲爾德連夜向樓宇局高層「打招呼」後，停工令於一個小時後被解除。胡瑋弘在曼哈頓西35街的另一處酒店開發項目則因違法拆除租金穩定公寓而被下發停工令，但消息人士透露，胡瑋弘同樣透過考克菲爾德的關係，令此案不了了之。