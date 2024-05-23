首度海外出巡 北港媽祖遶境紐約站 僑教中心賜福

僑教中心主任陳永豐(左二)領頭進行參香典禮，並由北港朝天宮董事長蔡咏鍀上香(圖最右)，整個儀式相當莊重。(記者尤昱程/攝影)

大雨滂沱的午後，來自台灣北港朝天宮的團隊在熱鬧的鼓聲喧嘩下拜訪法拉盛 紐約僑教中心，接獲媽祖遶境消息的民眾早已聚集於僑教中心門口，希望祈求媽祖保佑平安；「美國遶境文化節」第三站來到紐約，23日中午完成法拉盛的遶境之後，朝天宮團隊將前往華埠 ，24日、25日再回到大學點 花蓮慈惠宮，供更多民眾體驗台灣文化。

此次媽祖紐約行為「美國遶境文化節」的一部分，表定23日下午12時45分抵達紐約僑教中心，卻因為上午的一場大雨攪亂了遶境的步調，直至下午2時左右，現場民眾才盼見媽祖團隊的到來；除朝天宮人員，僑教中心幾乎全員出動，由僑教中心主任陳永豐領頭進行參香典禮，整個儀式相當莊重。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，「看到這麼多民眾的熱烈支持，內心相當感動，同時也代表媽祖向大家感謝」，他表示，今年北港朝天宮的國際行程相當多，第一次到紐約，能夠帶媽祖來看大家，非常感謝各界朋友的關注與幫忙。

陳永豐表示，媽祖第一次到紐約來，很榮幸媽祖能蒞臨僑教中心，並為我們祝福，同時希望接下來的遶境活動都能順利圓滿成功。

此次媽祖來到紐約也帶來許多香火袋供民眾索取，蔡咏鍀說，最主要希望大家透過透過慶典活動感受媽祖的神威，學習媽祖慈悲為懷的精神，同時也期待有更多外國朋友有機會能夠到北港朝天宮拜訪。

現場參與活動的民眾李小姐表示，媽祖在台灣本身就是傳統的文化，來美國這麼多年，一直都沒有機會去接觸，只是在電視上看到，所以一聽聞到媽祖要來，整個社區都相當興奮。