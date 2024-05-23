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紐約客談／堵車費高 工薪族壓力大

紐約客談

唐朝的長安是個大城市，生活成本高，所以有詩感慨：「長安百物貴，居大不易。」拿這句來形容紐約也是恰如其分，在什麼飛漲就是工資不漲的當下，堵車費卻又實施在即，所以身邊有不少朋友，在得知此消息後，表示要趁這一個多月多多前往曼哈頓，畢竟7月之後，工作日早上5時到晚上9時，以及周末的早上9時到晚上9時，都需要向私家車收取單趟15元的堵車費，卡車和巴士費用更高，就連摩托車都要被徵收費用。

雖然官員說，預計該計畫可以減少交通量和改善空氣質量，再為MTA每年籌集數億元資金，有困難的家庭也可以申請豁免。不過這些規定如果細細品來，讓人覺得貓膩頗多，例如，豁免條款雖然已經制定，但其中的細節和實際操作可能會帶來額外的困擾和不便。此外，雖然說是為了環保和減少擁堵，但最終受影響最大的還是普通市民，尤其是那些每日通勤的工薪階層。

對於工薪階層來說，這樣的收費會進一步加重他們的經濟負擔，尤其是在當前物價飛漲而工資卻停滯不前的情況下，任何額外的費用都會成為壓垮駱駝的最後一根稻草。至於那些有錢人，或許根本不在乎這些收費，他們依然會繼續駕駛豪車在城市中穿行。

再者，MTA年年漲價，卻總是哭窮，服務卻仍然沒有改進，惹得市民抱怨連連，此項計畫又會給他們增加收入，他們的服務是否會有改進？如若沒有，恐怕人神共憤，到時一定諸多抗議遊行。

總的來說，堵車費的實施雖然有其合理的初衷，但其影響和後果需要更加全面和深入地考量，尤其是對於普通民眾的經濟壓力和生活質量的影響，不應該被忽視。

堵車費 MTA 曼哈頓

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