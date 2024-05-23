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報告：八成高中家長 批抽籤入學制

記者尤昱程╱紐約報導

教育倡導組織「PLACE NYC」22日發布450名家長針對紐約市公校錄取政策的問卷調查結果，結果指出，八成高中學生家長對抽籤入學制持批評態度，而對錄取結果失望的部分家長，正計畫或已經離開公校系統，甚至離開紐約市。

據問卷結果，近70%的家長不支持使用教師推薦和抽籤方式進行幼兒園資優班的錄取，並指出選拔過程過於主觀，導致課程品質下降，而有許多家長呼籲，應恢復適合兒童發展的幼稚園資優班的篩選機制。

在中學層面，75%的家長取消篩選入學表示不滿。此外，家長們的評論也反映了對於不同學區的滿意程度，例如，第二學區的家長，強調了由於抽籤分配和通勤問題所帶來的不確定性，而位於布碌崙的家長，則有39%稱讚了第20學區對於加速課程(accelerated programs)的拓展。

高中層面，有近70%的家長對入學制度不滿，表示其「荒謬且令人沮喪」，有家長說，孩子從9月開始到12月1日的申請過程對家長造成了相當大的負擔，尤其是父母不講英語的工作家庭。近八成家長則對抽籤入學制持譴責態度。也有許多家長因其學術嚴謹性，而感謝特殊高中入學考試(SHSAT)的存在。

此外，一些家長也質疑某些項目中「招生多樣性(diversity in admission)」配額比率過高，項目優先考慮低收入學生，也使得一些中產家庭感到被排除在外。

據了解，一些對孩子錄取結果失望的家長，正計畫或已經離開公校系統，他們將孩子轉入私立、教會或特許學校，甚至離開紐約市。同時，他們也呼籲將高中招生過程恢復就近錄取原則。

紐約市 公校 學區

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