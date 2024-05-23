宣傳反遊民所集會 華人8大道貼海報

義工們22日在8大道沿街張貼和派發宣傳海報。(記者顏潔恩 / 攝影)

繁榮布碌崙 (布魯克林)協會多名華裔義工22日在8大道 張貼海報，為今(23日)在市政廳前舉行的反對25大道遊民收容所抗議活動作最後衝刺的宣傳，並將在9大道安排免費接駁巴士；此外，義工也分發關於無證、違法擺攤的海報，呼籲當地華人 應守法，關注社區的整潔衛生。

22日中午12時左右，義工們從8大道61街出發，一直走到50街，一路上分發抗議遊民所的宣傳海報，並沿途向商家派發關於合法擺攤資訊。

社區人士凌飛表示，市府對華人居民「肯定有歧視成分」，否則不會選在華社建立收容所，儘管此次建案是在班森賀，他呼籲8大道華人也積極參與，共同維護布碌崙華人的權益與尊嚴；抗議將於今日上午10時30分在市政廳前舉行，組織者也將在8大道安排免費接駁巴士，來回送人至抗議地點，有需要的民眾請在早上9時至9時30分間，到54街881號前集合，年輕人則應一起搭乘地鐵前往。

另一方面，8大道長期無證和違法擺攤，不僅引發食品和行人安全等問題，很多無證攤販即使已被提醒，卻還是不願將製造的垃圾帶走，導致社區形象差、拉低觀感；凌飛表示，華人本身對法治的觀念就很淡薄，因而需要不停做教育宣導工作，就目前看來，始終很困難。

他強調，凡事應以合法為前提，且唯有先提升華人的素質和整個社區的形象，政府在推動政策、衡量利益時才會有更大的壓力，不會隨意就把「政治垃圾」丟到華社來。