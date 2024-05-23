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紐約參與式預算 志願服務增25%

記者范航瑜╱紐約報導
市府首席服務官(NYC Chief Service Officer)羅格(Laura Rog)。(記者范航瑜／攝影)
市府首席服務官(NYC Chief Service Officer)羅格(Laura Rog)。(記者范航瑜／攝影)

2024年度「人民的稅錢」參與式預算項目已經開啟，11歲及以上的紐約市民都可以投票，選擇自己支持的城市專案定。公民參與委員會(Civic Engagement Commission)主席賽義德(Sarah Sayeed)與市府首席服務官(NYC Chief Service Officer)羅格(Laura Rog)22日召開媒體圓桌，宣布志願服務將增加25%。

根據委員會，即日起至6月12日，紐約市居民可以在線上為自己喜歡的專案投票，決定350萬元的城市資金該如何使用。只要年滿11歲，任何移民身分的市民都可以參與。

同時，羅格還宣布，將與市長亞當斯(Eric Adams)一起增加25%的志願服務機會，幫助建立更強大的社區，強化市府的志工團隊。從今年開始，NYC Service將向5萬5000人提供服務機會，其中還包括150多個帶薪的、來自美國志願隊(AmeriCorps)的機會。

「人民的稅錢」旨在使紐約市的社區居民參與預算的決策過程，決定如何將城市預算中的數百萬元用於滿足社區需求的專案。這些專案涉及社會服務、健康、教育等。去年是「人民的稅錢」項目首年，超過10萬市民投票選出了46個支出項目。

本年度的所有專案，已在去年秋天由紐約市居民提出。共有數千名居民提交了各自的想法。最終項目涵蓋社區需求，如青少年、心理健康服務、食品供應、職業培訓、工人權益、老年服務、移民服務、藝術與文化以及環境等。居民可以通過在線平台on.nyc.gov/pb進行投票。了解更多資訊，可瀏覽participate.nyc.gov。

公民參與委員會(Civic Engagement Commission)主席賽義...
公民參與委員會(Civic Engagement Commission)主席賽義德(Sarah Sayeed)。(記者范航瑜／攝影)
市府日前已開放2024年度「人民的稅錢」項目。(市府提供)
市府日前已開放2024年度「人民的稅錢」項目。(市府提供)

紐約市 投票 預算

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