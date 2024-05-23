英雄警探劉文健父母 樹立正面榜樣 華康會將頒獎

華康會將舉辦亞裔傳統月文化節和父母感恩日活動。(記者胡聲橋 / 攝影)

華人健康協會(華康會)宣布，將於本周末舉辦兩場特別活動，一場是24日(周五)在布碌崙 (布魯克林)羊頭灣舉行的「慶祝亞裔 傳統月文化節」，另一場是25日(周六)在班森賀區舉行的「父母感恩日/健康日」活動，華康會屆時將向英雄警探劉文健的父母頒獎，表彰二老勇敢面對逆境以及為社區服務的精神。

華康會會長陳麗娜在記者會上表示，目前正值亞太裔傳統月，他們將在24日，在羊頭灣東16街2101號，特別推出「慶祝亞裔傳統月文化節」活動，展示亞裔、尤其是華裔 對美國文化的貢獻。另外，十年前，華裔警探劉文健為了保護社區安全而犧牲，劉文健雙親劉偉棠和李秀燕而後始終堅強面對，一路十分不易，二老強忍淚水，堅持做義工為社區服務，樹立了積極正面的榜樣。華康會將於25日，在賽斯露公園(Seth Low Park)推出的「父母感恩日/ 健康日」活動，為他們頒獎。

在記者會上劉文健父親劉偉棠表示，忍受喪子之痛說起來容易，但對他們來說，要真正接受這個事實很困難。他感謝社區將近十年來對他們的關愛，以希望以後更多參與社區活動，服務社區、報答社區。

與會的布碌崙17選區州參議員參選人陳學理(Steve Chan)則敘述了自己幼年失去母親的經歷，他表示，他是克服了眾多困難和障礙才成長起來的，他讓大家要珍惜父母的愛，「有父母在身邊是一件很幸運的事情。」

華康會的這兩場活動都帶有文化表演、趣味遊戲、面部彩繪和免費蔬果派送，以及選民登記、醫療保險信息、糧食券和福利申請等免費服務，25日活動還將有跆拳道表演，以倡導孩子們強身健體。