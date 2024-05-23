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法拉盛超頻機器人學生隊 世界大賽獲佳績

記者尤昱程／紐約報導
金兌錫頒發表揚狀給超頻機器人團隊。(金兌錫辦公室提供)
金兌錫頒發表揚狀給超頻機器人團隊。(金兌錫辦公室提供)

眾議員金兌錫(Ron Kim)，近日在州府奧伯尼(Albany)迎接「超頻機器人」(Overclock Robot)學生團隊，該團隊總部位於法拉盛，隊員多為皇后區東北部的高中生及中學生，他們最近在紐約州南部錦標賽(New York State Southern Championships)中獲勝，並代表紐約州於4月25日在達拉斯(Dallas)舉行的機器人世界大賽(Robotics World Competition)上參賽，取得了亮眼的成績。

金兌錫說，「能夠在奧伯尼歡迎超頻機器人團隊，是我的榮幸和特權。」自己為這些學生及其學術成就感到無比自豪，他們展示了紐約人的奉獻精神和剛強毅力。「作為你們在奧伯尼的代表讓我感到自豪，我迫不及待地想看見更多你們未來的成就。」

據了解，超頻機器人中學團隊贏得了世界分區決賽獎，成為分區亞軍，他們擊敗了來自世界各地的近100支隊伍，獲得了著名的「設計獎(Design Award)」，該獎項表彰了在工程設計過程中最有組織和最專業的團隊。而高中團隊在紐約州錦標賽上，分別獲取「驚奇獎(Amaze Award)」和「思維獎(Think Award)」資格，進入世界錦標賽。

超頻機器人團隊的教練Kevin Tsang表示，作為一名教練，最幸運的莫過於指導一群充滿熱情和創造力的學生。他說，「見證他們作為工程師和團隊成員的成長，是教練工作中最有成就感的一部分。」

中學團隊隊長Angela Li表示，「參與這個團隊不僅教會了我競賽技術，還幫助了我的個人成長。我想對教練們表示感謝，感謝他們在過去的一個賽季，引導我們度過高低起伏，並感謝我的隊友們的努力，讓我們能夠走到今天。」

金兌錫還在接待會上，為團隊們頒發表揚狀，感謝他們代表紐約和法拉盛所取得的佳績，並鼓勵他們繼續努力追求課外活動及學術上的成就。

紐約州 法拉盛 眾議員

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