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法拉盛啟揚文化中心慶亞裔月 舉辦慈善音樂會

記者高雲兒／紐約報導
為慶祝亞裔傳統月、並為亞裔連結更多公共資源，法拉盛啟揚文化中心舉行了第四屆「溫馨五月 愛與團結」慈善音樂會暨第二屆社區資源展，市議員黃敏儀向此次表演者頒發表揚狀。(記者高雲兒／攝影)
為慶祝亞裔傳統月、並為亞裔連結更多公共資源，法拉盛啟揚文化中心舉行了第四屆「溫馨五月 愛與團結」慈善音樂會暨第二屆社區資源展，市議員黃敏儀向此次表演者頒發表揚狀。(記者高雲兒／攝影)

為慶祝亞裔傳統月、並為亞裔連結更多公共資源，法拉盛啟揚文化中心舉行了第四屆「溫馨五月 愛與團結」慈善音樂會暨第二屆社區資源展，今年的主題為「擁抱我們的聲音」，旨在褒揚紐約市多元亞裔文化與語言。此次活動吸引了眾多市民參與，市政府多個部門及社區機構也來到社區資源展，為有問題的民眾答疑解惑。

啟揚文化中心項目主任明亮說，今年的音樂會仍然免費，但民眾需要領票進場，「一百多張票已經被早早領完」。她介紹，此次音樂的特色之一，是劉芳攜手中國舞蹈風暴24強選手叢舒齊的原創表演，除此之外，現場呈現了結合美國手語的聲樂和鋼琴表演、以及紐約中國民歌藝術合唱團帶來的經典民歌「望春風」等，博得觀眾喝彩。

社區資源展現場，市人權委員會、市預防仇恨犯罪辦公室、市長移民事務辦公室等機構紛紛...
社區資源展現場，市人權委員會、市預防仇恨犯罪辦公室、市長移民事務辦公室等機構紛紛在現場為民眾解答疑惑，提供實用信息。(記者高雲兒／攝影)

在啟揚活動中心外，則還設有社區資源展，市人權委員會、市預防仇恨犯罪辦公室、市長移民事務辦公室等機構紛紛在現場為民眾解答疑惑，提供實用信息。明亮介紹，希望法拉盛華裔可以在家門口得到公共資源的信息，而除了機構工作人員，還有35名來自本地初高中的志願者，為市民做向導工作。

市議員黃敏儀向此次表演者頒發了表揚狀，國會眾議員孟昭文等參與了此次活動。

亞裔 法拉盛 眾議員

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