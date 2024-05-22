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三大公共圖書館集會 反對削減預算

記者范航瑜╱紐約報導
近百餘名維權人士現場支持紐約三大公共圖書館。(記者范航瑜／攝影)
近百餘名維權人士現場支持紐約三大公共圖書館。(記者范航瑜／攝影)

面臨5830萬元的預算削減，紐約市三大公共圖書館館長、上百名圖書館支持者及民代，21日早上在市政廳前舉行集會，要求市府全面恢復撥款，並結束預算削減。

市長亞當斯(Eric Adams)上月底提交了市府2025財年執行預算，其中並未完全恢復已被削減的5830萬元圖書館資金。若新預算通過，未來大多數分館，每周只能開放五天，並將影響圖書館藏和建築維修等支出。

大部分市圖書館自2015年來一直保持六天服務。據估計，預算削減將導致超過一半的布碌崙(布魯克林)分館減少到五天服務，近60%的紐約市公共圖書館將減少到五天服務。在皇后區，除中央分館和法拉盛分館外，其餘所有圖書館都將減少到五天服務。

圖書館方表示，預算削減還將影響活動編排、建築維護甚至館藏。去年年底開始，紐約公共圖書館也不再在周日為兒童舉辦故事時間(Storytime)。

紐約公共圖書館(New York Public Library)館長馬克斯(Anthony W. Marx)說， 「預算削減對於紐約市民來說非常不公平。我們在全市各個角落提供免費服務，紐約市民熱愛並依賴著我們的圖書館。」馬克思表示他們並不是孤軍奮戰。在隨後舉行的市議會公聽會上，他們帶來了收到的400多封市民來信，支持恢復圖書館預算。

市議會也表達了對圖書館的支持，呼籲政府向市圖書館系統撥款5830萬元，「文化創意為我們的城市創造了1100億元的經濟量。保持世界文化之都地位的唯一方法，就是持續投資圖書館和文化機構，」市議長歐德思(Adrienne Adams)說。

市議員利華娜(Carlina Rivera)表示，紐約市公共圖書館一直伴隨著自己成長。除了浩如煙海的書籍之外，這還是一個具有包容性之地。無論男女老少和移民身分都能夠成為會員，閱讀不同語種的書籍，「作為一名母親，我不願看到自己的孩子失去這一切。」

近百餘名維權人士現場支持紐約三大公共圖書館。(記者范航瑜／攝影)
近百餘名維權人士現場支持紐約三大公共圖書館。(記者范航瑜／攝影)
皇后區公共圖書館執行長沃爾科特(Dennis M. Walcott)主持了集會。...
皇后區公共圖書館執行長沃爾科特(Dennis M. Walcott)主持了集會。(記者范航瑜╱攝影)

圖書館 預算 紐約市

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