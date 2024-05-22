曼哈頓、布碌崙 啟用可充電式Citibike站

可充電式Citibike取還車站點開始投放，首批投入使用的兩處站點分別位於曼哈頓中城和布碌崙綠點。(記者許君達╱攝影)

市交通局(DOT)與Lyft合作的公共電單車充電樁項目，近日在曼哈頓 中城和布碌崙 (布魯克林)綠點(Greenpoint)地區開始投放使用，並計畫未來繼續擴大該網路。充電樁安置在紐約最大的公共單車Citibike的存取站點，用戶在使用完Citibike的電動單車並還車後，車輛將能自動充電，無需再由人工完成。

Citibike是全美最大的公共單車租賃系統，也是僅次於中國共享單車運營商外、全球最大的同類系統。目前，Citibike共擁有1萬5000輛電單車，其中多數投放在紐約市 。今年前五個月，Citibike電單車的使用量已超過700萬人次，其中今年5月7日單日，電單車租賃達到10萬3951次，創下歷史紀錄。

不過，Citibike的電單車當前只能在倉庫內充電，需要大量的人力和運輸車從全市各地的租賃站點將虧電車輛回收，集中充電或更換電池後，再人工放回各租賃站點，此舉不僅人力成本巨大，也為紐約市的街道增加了壅堵和汙染。

首批投入使用的兩個可充電站點，分別位於曼哈頓中城的第九大道交西35街處，以及布碌崙綠點的曼哈頓大道(Manhattan Ave)交梅塞羅爾大道(Meserole Ave)處。

記者實地走訪發現，可充電站點外觀與普通Citibike站點相似，曼哈頓站點共有近20個充電樁，用戶在歸還電單車時，只需將車輛前輪插入充電樁的指定卡槽即可，操作比較簡便。不過，該處站點並未將電單車與普通腳踏單車分開，租賃腳踏車的用戶還車後會占用寶貴的充電空間，導致資源浪費。

根據去年的計畫試點，充電樁將繼續在全市各地均衡選址並鋪開，而最初開放的兩處站點，將為推廣計畫提供設備性能和運營效率等方面的數據，用於未來的選址和施工決策。