華警疑涉獵狐行動 遭紐約市警解雇

市警華人警官涉「獵狐行動」被解雇。(記者許君達／攝影)

根據媒體紐約移民記事網(Documented)，市警總局(NYPD)的內部紀錄顯示，一名名為Steven Li的華裔 警官在今年2月遭到解雇，解雇原因是其因涉入了一起與中國「獵狐行動 」有關的案件而受到FBI 的調查，但並未遵守紀律、向市警報告。不過內部紀錄也顯示，並未有證據證明這位華警實質參與了這起涉及外國代理人的犯罪行動。

調查顯示，Steven Li此前在市警內務部(Internal Affairs Bureau)擔任巡官，2019年至2021年期間，他曾幫助一名孫姓中國公民與社區內的另一居民建立聯繫。法院及市警紀錄顯示，孫涉嫌為中國政府工作，在美展開「獵狐行動」，而其通過Steven Li找到的另一名居民，在2001年移居美國，並被中國當局指控有經濟犯罪行為。孫姓嫌疑人現已逃離美國。

不過，根據市警內部調查紀錄，Steven Li並未實質性參與這起涉及外國代理人的犯罪行動。警局文件顯示，沒有證據證明Steven Li在幫助搭建人脈時知道孫姓嫌疑人為中國政府工作，也沒有發現Steven Li曾從來自中國的代理人處收取財物。他在介紹二人時也曾強調，他是警員，不代表孫或是中國政府。

在這起「獵狐行動」相關案件的調查中，李姓警官曾被FBI約談以了解情況，但他在談話過程中曾有過改變說法的行動。此外，他沒有向警局報告自己被約談的事情，這違反了市警的內部紀律。警局根據這兩點違紀行為，於今年2月16日決定解雇Steven Li。

據報導，截至今年1月，Steven Li已在市警局工作了 20 年，之前沒有任何紀律問題，並獲得過一枚優秀獎章。目前，涉事各方均未對此事件予以置評。報導詳情請見https://urlis.net/9jp4r3zr。