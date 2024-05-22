首屆青少年中國器樂大賽 獎金高

第一屆美國亞文青少年中國器樂大賽即日起接受報名。(記者尤昱程╱攝影)

為宣揚中國傳統器樂，同時讓更多青少年有更多表演機會，美國亞文交響樂 團與天宜國際宣布，將舉辦首屆美國亞文青少年中國器樂大賽，即日起接受報名；主辦人天宜國際負責人天宜表示，本次活動為純公益，不收報名費、入場費，希望能讓更多孩子有機會接觸中國傳統音樂。

天宜表示，此次活動為純公益參加，不只前三名會有高額獎金，所有進入決賽的選手都會有現金獎勵，希望能選拔一些較優秀的苗子出來；此外，報名者並不限制於居住紐約，只要是對中國器樂有興趣的小朋友，不管是居住在美國、亞洲或是歐洲，都能透過影片形式參與初賽及複賽，而決賽地點則於紐約舉行

美國亞文交響樂團藝術總監房飛說，這樣子的比賽其實在紐約不少，但是這次比賽難能可貴的是專注於中國的傳統音樂器材，希望通過這個比賽能夠吸引更多人接觸中國傳統器樂文化之美。

負責協辦的星湃文化總監曉櫻表示，本次比賽重點會放在琵琶、古箏以及二胡，初賽及複賽透過繳交影片參加，將由專業的組委會審核，最後入圍 的選手都會得到獎勵，最重要的就是希望孩子們能夠開心。

活動現已開放報名參加，無須繳交報名費，初賽及複賽繳交約3分鐘的彈奏影片即可參加，決賽則訂於8月24日在紐約美國中文電視演播大廳舉行，一等至三等獎將會獲得現金800元、500元以及300元的獎勵，歡迎所有12歲至17歲正在學習中國傳統器樂的小朋友報名參加；詳情可以致官網查詢https://www.starstalentshowny.com/美國亚文，或致電(718) 259-9888，向陳老師取得更多聯絡資訊。