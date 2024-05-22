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兩性幸福關係講座 助亞裔女性活出自己

記者尤昱程／紐約報導
美國亞裔女性保護協會在法拉盛舉辦幸福關係講座。(記者尤昱程╱攝影)
美國亞裔女性保護協會在法拉盛舉辦幸福關係講座。(記者尤昱程╱攝影)

為提升女性自我保護意識並促進家庭和感情關係的和諧，美國亞裔女性保護協會(Association for the Protection of Asian Woman in America)在法拉盛舉辦幸福關係講座，提供有關幸福與關係的知識與實踐方法。主辦方表示，希望透過這些講座幫助更多的美國亞裔女性走出弱勢群體，提升自身的力量，解決各種生活中的挑戰，實現自己的夢想。

美國亞裔女性保護協會秘書長杜小姐(Amanda Du)表示，講座的主要目的是希望告訴大家一些兩性關係的基本原理，並提供實際的解決方案來幫助她們識別和解決問題，無論是感情問題、家庭問題、孩子的教育與成長，還是個人的職業發展與創業，這些都是該協會關注的重點。

美國亞裔婦女保護協會是一個旨在為美國華裔婦女群體提供幫助、服務在美亞裔婦女的慈善機構和社會公益組織，協會總部位於紐約曼哈頓，透過為亞裔婦女提供免費培訓，舉辦公益及籌款活動等方式，提高亞裔婦女的自我保護意識，喚起社會對亞裔婦女保護的重視，並在全球範圍內為亞裔婦女保護活動提供資金支持。

杜小姐說，近幾年來亞裔女性面臨的問題中，家暴問題尤為嚴重。女性長期處於弱勢群體的狀態，在家庭中的地位也需要進一步提升，而隨著新聞媒體對家暴事件報導的增加，這一問題也變得更加引人注目；她說，「我們希望能喚起女性對自我保護的意識，同時提升全社會對女性保護的重視。」

而在面臨家暴問題時，杜小姐說，首先一定要學會如何保護自己，如果大家遇到類似的問題，不僅限於家暴這類嚴重的問題，還有夫妻之間的溝通問題、與家人和孩子之間的溝通問題、以及自我成長和創業過程中遇到的問題等，所有相關的問題都可以諮詢向該協會聯絡。更多詳情可以訪問官網https://www.pawacn.org/#/。

美國亞裔女性保護協會秘書長杜小姐(Amanda Du)。(記者尤昱程╱攝影)
美國亞裔女性保護協會秘書長杜小姐(Amanda Du)。(記者尤昱程╱攝影)

亞裔 家暴 法拉盛

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