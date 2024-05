兩性幸福關係講座 助亞裔女性活出自己

美國亞裔女性保護協會在法拉盛舉辦幸福關係講座。(記者尤昱程╱攝影)

為提升女性自我保護意識並促進家庭和感情關係的和諧,美國亞裔 女性保護協會(Association for the Protection of Asian Woman in America)在法拉盛 舉辦幸福關係講座,提供有關幸福與關係的知識與實踐方法。主辦方表示,希望透過這些講座幫助更多的美國亞裔女性走出弱勢群體,提升自身的力量,解決各種生活中的挑戰,實現自己的夢想。

美國亞裔女性保護協會秘書長杜小姐(Amanda Du)表示,講座的主要目的是希望告訴大家一些兩性關係的基本原理,並提供實際的解決方案來幫助她們識別和解決問題,無論是感情問題、家庭問題、孩子的教育與成長,還是個人的職業發展與創業,這些都是該協會關注的重點。

美國亞裔婦女保護協會是一個旨在為美國華裔婦女群體提供幫助、服務在美亞裔婦女的慈善機構和社會公益組織,協會總部位於紐約曼哈頓,透過為亞裔婦女提供免費培訓,舉辦公益及籌款活動等方式,提高亞裔婦女的自我保護意識,喚起社會對亞裔婦女保護的重視,並在全球範圍內為亞裔婦女保護活動提供資金支持。

杜小姐說,近幾年來亞裔女性面臨的問題中,家暴 問題尤為嚴重。女性長期處於弱勢群體的狀態,在家庭中的地位也需要進一步提升,而隨著新聞媒體對家暴事件報導的增加,這一問題也變得更加引人注目;她說,「我們希望能喚起女性對自我保護的意識,同時提升全社會對女性保護的重視。」