新苗中西合璧 慶亞太裔傳統月
二胡與吉他相遇，會激盪出怎樣的音樂？二胡藝術家喬丹婷與吉他手歐陽森(Howard Ouyang)在「EASTMEETSBEATS：亞裔聲音的融合慶典」音樂會中演示，從經典民歌「茉莉花」，到日本城市流行「Plastic Love」的絕妙翻唱，二胡與電吉他融合，帶領觀眾走上了一段傳統與創新混合的音樂之旅。
喬丹婷表示，本次表演的音樂都是經過他們重新編曲，並在原作的基礎上添加了自己的原創曲調，希望能藉此讓更多人了解二胡和中國傳統音樂。
新苗文藝中心(New York Chinese Cultural Center)與美國華人博物館(Museum of Chinese in America，MOCA)為慶祝亞太裔傳統月，日前舉辦了這場音樂會，數個中華傳統節目吸引了各族裔的觀眾前來觀賞。
新苗文藝中心的學生表演了傳統舞蹈「點絳唇」。MOCA的表演團隊帶來了「追影」(Catching Silhouettes)系列口述歷史街頭表演的選段。除了中華傳統節目外，現場還有藝術家用日本箏(koto)演奏了日本傳統音樂。
新苗文化中心執行董事嚴惠英表示，亞太裔文藝表演是新苗文藝中心的年度傳統，至今已是第五個年頭。「在當今這個分裂的世界裡，慶祝自己的文化並促成互相理解變得更加重要。我們將盡自己的一份力量，透過中華藝術促進跨文化理解。」
新苗文藝中心成立於1974年，已有50年歷史。「在這50年裡，我們為觀眾和參與者提供了許多幫助，也為數百位藝術家提供了支持，」錯過前次演出的紐約民眾，仍有機會再次欣賞新苗中心的表演，嚴惠英說，新苗文藝中心本月還將在紐約市各大地點舉行演出。「我們很很高興新苗文藝中心迎來了50歲生日，我也相信我們的下一個50年會更加精采。」
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