新苗中西合璧 慶亞太裔傳統月

二胡藝術家喬丹婷(左)與吉他手歐陽森(右)帶來了音樂表演「EASTMEETSBEATS：亞裔聲音的融合慶典」。(記者范航瑜／攝影)

二胡與吉他相遇，會激盪出怎樣的音樂？二胡藝術家喬丹 婷與吉他手歐陽森(Howard Ouyang)在「EASTMEETSBEATS：亞裔 聲音的融合慶典」音樂會中演示，從經典民歌「茉莉花」，到日本 城市流行「Plastic Love」的絕妙翻唱，二胡與電吉他融合，帶領觀眾走上了一段傳統與創新混合的音樂之旅。

喬丹婷表示，本次表演的音樂都是經過他們重新編曲，並在原作的基礎上添加了自己的原創曲調，希望能藉此讓更多人了解二胡和中國傳統音樂。

新苗文藝中心(New York Chinese Cultural Center)與美國華人博物館(Museum of Chinese in America，MOCA)為慶祝亞太裔傳統月，日前舉辦了這場音樂會，數個中華傳統節目吸引了各族裔的觀眾前來觀賞。

新苗文藝中心的學生表演了傳統舞蹈「點絳唇」。MOCA的表演團隊帶來了「追影」(Catching Silhouettes)系列口述歷史街頭表演的選段。除了中華傳統節目外，現場還有藝術家用日本箏(koto)演奏了日本傳統音樂。

新苗文化中心執行董事嚴惠英表示，亞太裔文藝表演是新苗文藝中心的年度傳統，至今已是第五個年頭。「在當今這個分裂的世界裡，慶祝自己的文化並促成互相理解變得更加重要。我們將盡自己的一份力量，透過中華藝術促進跨文化理解。」