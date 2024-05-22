我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛機上走動伸展盡快回座位 安全帶指示燈滅還是要繫好

曾演出「麻辣教師GTO」 日本資深男星中尾彬心衰過世 享壽81歲

新苗中西合璧 慶亞太裔傳統月

記者范航瑜／紐約報導
二胡藝術家喬丹婷(左)與吉他手歐陽森(右)帶來了音樂表演「EASTMEETSBEATS：亞裔聲音的融合慶典」。(記者范航瑜／攝影)
二胡藝術家喬丹婷(左)與吉他手歐陽森(右)帶來了音樂表演「EASTMEETSBEATS：亞裔聲音的融合慶典」。(記者范航瑜／攝影)

二胡與吉他相遇，會激盪出怎樣的音樂？二胡藝術家喬丹婷與吉他手歐陽森(Howard Ouyang)在「EASTMEETSBEATS：亞裔聲音的融合慶典」音樂會中演示，從經典民歌「茉莉花」，到日本城市流行「Plastic Love」的絕妙翻唱，二胡與電吉他融合，帶領觀眾走上了一段傳統與創新混合的音樂之旅。

喬丹婷表示，本次表演的音樂都是經過他們重新編曲，並在原作的基礎上添加了自己的原創曲調，希望能藉此讓更多人了解二胡和中國傳統音樂。

新苗文藝中心(New York Chinese Cultural Center)與美國華人博物館(Museum of Chinese in America，MOCA)為慶祝亞太裔傳統月，日前舉辦了這場音樂會，數個中華傳統節目吸引了各族裔的觀眾前來觀賞。

新苗文藝中心的學生表演了傳統舞蹈「點絳唇」。MOCA的表演團隊帶來了「追影」(Catching Silhouettes)系列口述歷史街頭表演的選段。除了中華傳統節目外，現場還有藝術家用日本箏(koto)演奏了日本傳統音樂。

新苗文化中心執行董事嚴惠英表示，亞太裔文藝表演是新苗文藝中心的年度傳統，至今已是第五個年頭。「在當今這個分裂的世界裡，慶祝自己的文化並促成互相理解變得更加重要。我們將盡自己的一份力量，透過中華藝術促進跨文化理解。」

新苗文藝中心成立於1974年，已有50年歷史。「在這50年裡，我們為觀眾和參與者提供了許多幫助，也為數百位藝術家提供了支持，」錯過前次演出的紐約民眾，仍有機會再次欣賞新苗中心的表演，嚴惠英說，新苗文藝中心本月還將在紐約市各大地點舉行演出。「我們很很高興新苗文藝中心迎來了50歲生日，我也相信我們的下一個50年會更加精采。」

新苗文藝中心的學生表演了傳統舞蹈「點絳唇」。(記者范航瑜／攝影)
新苗文藝中心的學生表演了傳統舞蹈「點絳唇」。(記者范航瑜／攝影)

日本 喬丹 亞裔

上一則

兩性幸福關係講座 助亞裔女性活出自己

下一則

三大公共圖書館集會 反對削減預算

延伸閱讀

亞裔社區中心、市議員莊文怡 辦派對致敬母親

亞裔社區中心、市議員莊文怡 辦派對致敬母親
【亞裔傳統月】本周推薦新聞

【亞裔傳統月】本周推薦新聞
南海岸廣場美國亞太裔傳統月5月30日美食之夜

南海岸廣場美國亞太裔傳統月5月30日美食之夜
亞太裔傳統月／勞工部代理部長蘇維思 為工人權益奮鬥

亞太裔傳統月／勞工部代理部長蘇維思 為工人權益奮鬥

熱門新聞

來自廣州的黎同學和從香港前來的母親。(記者劉梓祁／攝影)

盼留美國…紐大華生畢業努力求職 最看重能否擔保抽籤

2024-05-15 21:00
邱女士遇到租霸卻無計可施，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，還曾兩度住院。(記者高雲兒／攝影)

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

2024-05-19 07:23
兩名警員直奔地鐵站，在列車進站前將癲癇發作的男子救起。(擷自YouTube@New York Post)

列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人

2024-05-16 14:20
中獎人李琦麗。(取自紐約州樂透局官網)

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

2024-05-17 18:45
在亞當斯和市教育總監班克斯(David C. Banks)的領導下，紐約市公校逐漸走向擇優錄取路線。(記者范航瑜／攝影)

紐約公校重回擇優錄取 華人讚：很高興放棄荒謬政策

2024-05-15 14:45
警方通緝該名涉嫌性侵女童的男子。(市警提供)

走路上學經8大道 布魯克林女童遭色狼性侵

2024-05-18 15:43

超人氣

更多 >
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州
人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產
小費激戰 「自願給」變成「一定要」

小費激戰 「自願給」變成「一定要」
藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲