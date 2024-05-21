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賴清德總統就職演說 僑界發聲

記者許君達／紐約報導
賴清德就任總統，紐約僑界反饋各異。圖為紐約中華公所舉辦2023年中華民國國慶升旗儀式。(記者許君達／攝影）
賴清德就任總統，紐約僑界反饋各異。圖為紐約中華公所舉辦2023年中華民國國慶升旗儀式。(記者許君達／攝影）

中華民國新任總統賴清德、副總統蕭美琴及新一任行政院5月20日在台北宣誓就職，賴清德成為中華民國第16任總統。在紐約的華人社區，「賴時代」的開啟有著各不相同的意義，立場不同的各方對於新政府也抱有各不相同的意見與期待。

僑社籲總統應超越黨派

紐約中華公所與中華民國政府有著深厚的淵源。新任主席朱超然表示，中華公所的立場一直是支持民主自由的中華民國，無論是何黨派，中華公所都為經過民主選舉的合法當選者祝福，同時也希望新任政府能夠更多關注在美僑胞、為僑胞服務。

而中華公所顧問、紐約東華協會主席于金山則表示，「台灣是我的祖國，但新總統令我很失望。」于金山提到近日台灣立法院內發生的黨派衝突及混亂局面，他表示，如果這樣下去，未來可能會看到更多更大的衝突。「台灣內部如果無法團結，那麼未來如何一致對外？」

對於就職演說，于金山說，賴清德拋出的「多數尊重少數」論述是令他最為失望的一點：「少數服從多數才是正確的，從來沒有『多數讓著少數』的道理。」他認為，賴清德的這一說法過於偏袒作為當前國會少數黨的民進黨

于金山表示，作為總統，理應超越自己的黨派利益，從更高的層面去施政何主持黨務。「兩黨要合作協商和溝通才行，」而賴清德同時作為民進黨主席，「應該禁止自己的黨員參與國會亂鬥。」

期兩岸友好但不互隸屬

而表達支持的一方，對賴清德新政府最大的期許是維護來之不易的民主制度，保衛台灣的主權。

僑務委員、紐約台灣會館前任理事長方秀蓉表示，台灣從1949年起，經歷了37年的戒嚴，然後在沒有流血革命的情況下順利完成民主轉型，是一項偉大的成就，因此未來所有的執政者都必須珍惜這來之不易的民主成果。對於賴清德的當選，方秀蓉認為這是「人民的選擇」，她並且強調，在民主體制下，一切都很公開、很自由，當選者「好還是不好，人民都在監督」。

方秀蓉對新政府的期待是讓台灣更安全、更民主。她表示，賴清德的就職演說「中規中矩」，該表達的都表達出來了，也基本延續了蔡英文時期的一些路線，讓人比較放心。方秀蓉讚賞賴清德繼續對於「中華民國與中國大陸互不隸屬」的強調，她表示，作為台灣人，希望與對岸保持相互友好的關係，但「台灣從清朝就開始與大陸政權分離」，而今天的中華人民共和國政權更是沒有在台灣統治過一天，因此「台灣屬於中國」並不存在。

紐約Taiwan Fest發起人許伯丞則期待新政府能夠更加重視「宣傳」政策，以便更好地在海外打造台灣形象，讓更多外國人了解台灣。他表示，政府除了更加積極地推動海外宣傳攻勢，更有必要改進工作方式，充分與在地的台僑組織合作，減少一些官僚色彩對效率的阻礙。

和統會批演說缺乏誠意

全美中國和平統一促進會對於「520」就職演說內容發布聲明稱，賴清德沒有體現出試圖改善兩岸關係的意願，依舊堅持「台獨」立場。

和統會則強調，賴清德和民進黨在大選中得票均未過半，屬於「雙少數」，而他在演說中雖然提到了「台海和平」和「維持現狀」，但其用「兩岸互不隸屬」的說法為「現狀」定性，是欺騙輿論的謀「獨」伎倆，必將破壞台海現狀，增加兩岸關係前景的嚴峻性和不確定性。

紐約中國和平統一促進會會長焦聖安表示，紐約和統會對於賴清德當選的官方聲明將於近日發出，內容將與全美和統會的聲明相似。但他強調，兩岸應以尋求和平為最終目標，不希望使用帶有過多攻擊性的語言為本不確定的局勢繼續升溫。

賴清德就任總統，紐約僑界反饋各異。(記者陳正興／攝影)
賴清德就任總統，紐約僑界反饋各異。(記者陳正興／攝影)

賴清德 中華民國 民進黨

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