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孟昭文爭取180萬經費 升級艾姆赫斯特醫院

記者尤昱程／紐約報導
孟昭文於該院三樓的心理健康中心進行剪綵儀式。(記者尤昱程／攝影)
孟昭文於該院三樓的心理健康中心進行剪綵儀式。(記者尤昱程／攝影)

國會議員孟昭文20日在艾姆赫斯特醫院(Health + Hospitals/Elmhurst)宣布，她為該院爭取到280萬元聯邦經費，其中100萬美元將用於翻新該醫院已有近70年歷史的傳染疾病診所，80萬則用於新建的「經顱磁刺激」技術（Transcranical Magnetic Stimulation，簡稱TMS）設備，以幫助治療抑鬱症和其他心理健康問題的患者。

據了解，該院的傳染病診所的空間自上世紀50年代就是醫院建築的原始部分，從未進行過任何升級，儘管空間老舊，但該診所近70年來一直在為結核病、C型肝炎、愛滋病和其他疾病提供關鍵工作的護理、支持和預防服務。

孟昭文說，希望聯邦經費中的100萬元能夠用於翻新傳染病診所，讓病人能夠在溫暖、舒適的當代氛圍中接受高品質的護理。在與醫院官員一起進行象徵性的「破牆」儀式後，孟昭文前往醫院三樓參與第二個項目的剪綵儀式。據了解，經費中有80萬元將用於建設該院心理健康中心新設計的TMS設備套房。

據該院介紹，「經顱磁刺激」(TMS)是一種不同類型的精神科治療，此種療程主打非侵入性治療，不需要手術或麻醉，它使用磁場來刺激抑鬱症和其他精神疾病患者中功能不正常的腦區，而艾姆赫斯特醫院則是全紐約市第一家為患者提供TMS的醫院和醫療設施。

負責TMS套房的麥肯錫(John McKenzie)醫師表示，這是一種副作用很少的無痛治療，患者需要每天來治療，持續大約六周。醫護人員會測量他們的頭部，患者會感覺到頭部有輕微的敲擊感，每次治療大約20分鐘。

接受TMS治療首批患者之一的崔納(Steven Traina)表示，他的抑鬱症狀在嘗試了各種不同類型的抗抑鬱藥物都無效，或者產生不良反應，在僅接受TMS前幾次治療後，就感覺到了明顯的不同；他說，「TMS治療改變了我的生活，讓我能夠應對每天的挑戰。」

對此，孟昭文表示，這真的是一種前所未有的治療方法，用於幫助那些患有抑鬱症的人，心理健康服務還有很多需要改善的地方，這是一種直接幫助更多人的方法；她也說，她的團隊正在與市政府和紐約警察局合作，確保更多人能夠獲得心理健康服務。

國會議員孟昭文爭取到的180萬聯邦經費將幫助艾姆赫斯特醫院進行部分整修翻新。(記...
國會議員孟昭文爭取到的180萬聯邦經費將幫助艾姆赫斯特醫院進行部分整修翻新。(記者尤昱程／攝影)
麥肯錫(John McKenzie)醫師現場示範操作TMS儀器。(記者尤昱程／攝...
麥肯錫(John McKenzie)醫師現場示範操作TMS儀器。(記者尤昱程／攝影)
接受TMS治療首批患者之一的崔納(Steven Traina)分享自己對抗抑鬱症...
接受TMS治療首批患者之一的崔納(Steven Traina)分享自己對抗抑鬱症的經驗。(記者尤昱程／攝影)
孟昭文與醫院官員一起進行象徵性的「破牆」儀式。(記者尤昱程／攝影)
孟昭文與醫院官員一起進行象徵性的「破牆」儀式。(記者尤昱程／攝影)

心理健康 孟昭文 紐約市

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