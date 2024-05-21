亞太裔照顧者感恩日 5月24日登場

大學睦鄰之家豪斯頓社區中心即將舉辦「亞太裔照顧者感謝日」活動。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠 的豪斯頓社區中心(Houston Street Center)即將於24日(周五)舉辦「亞太裔照顧者感謝日」活動，提供舞蹈表演、抽獎、午餐等福利，活動主辦方之一的百人會 (Committee of 100)也將在現場為參與者詳細介紹全新推出的「亞裔 美國人仇恨追蹤」(AAPI Hate Tracker)系統，門票今日開搶。

百人會臨時主席兼執行長蔡欣玲(Cindy Tsai)表示，亞裔人群習慣「不找麻煩」，但在仇恨氾濫的大環境下，也需要做好「如果有人主動找麻煩怎麼辦」的應對措施。推出「亞裔美國人仇恨追蹤」的目的，是為了更有力地收集證據，去向政府和官員們說明：我們的社區在遭受攻擊，我們需要更多的幫助。

蔡欣玲說，所有類似「回到你們的國家去」的話語都是在向亞裔人群表示，「你不屬於這裡」。活動贊助機構華埠退伍軍人會主席鄧燦業(Thomas Ong)也表示，他的父輩二戰期間就參加美軍，他和他的子孫三代都生在美國，也像其他族裔的人一樣參軍報國，「我們為這個國家、這面旗幟、這個社區世代奉獻，我如果面對那樣的仇恨言論，會告訴對方：我就是美國人，我與你一樣。」他表示，亞裔社區不能容忍任何否定自己存在權的敵意，因此無論是說什麼方言的華人，如遇仇恨事件，都應該積極利用這個系統上報。

除百人會外，「亞太裔照顧者感謝日」活動亦由大學睦鄰之家(University Settlement)和美亞共同促進會(Empowerment of American Asians)聯合主辦，大學睦鄰之家助理主任鄭杏惠介紹，活動提供中英文雙語翻譯，憑票免費入場，門票從21日(周二)上午11時開始發放，派完為止，派票地點為曼哈頓包厘街(Bowery)273號豪斯頓社區中心。活動開始時間為24日(周五)早9時至11時30分，地點同在豪斯頓社區中心。