我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦租霸 1年嚇跑3名分租客 房東興訟驅離

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

劉醇逸等議員連署 促擴大皇后區公車快線

記者尤昱程／紐約報導
州參議員劉醇逸在內等17位皇后區民代日前呼籲大都會運輸署立即擴大皇后區的公車快線服務。(州參議會提供)
州參議員劉醇逸在內等17位皇后區民代日前呼籲大都會運輸署立即擴大皇后區的公車快線服務。(州參議會提供)

包含州參議員劉醇逸在內等17位皇后區民代日前呼籲大都會運輸署(MTA)立即擴大皇后區的公車快線(express bus)服務，以吸引更多乘客使用公共交通，並在6月30日堵車費(congestion pricing)實施前提升服務。

隨著堵車費實施的日期在即，民代們指出，大都會運輸署重新設計過後的交通計畫中，幾乎每條皇后區公車快線都面臨班次上的縮減，尤其布碌崙和史泰登島到曼哈頓的公車快線都得到班次上的提升改善，皇后區遭排除在外令人無法接受；在一封致大都會運輸署主席利博(Janno Lieber)的連署信中，民代們呼籲他重新考慮。

劉醇逸表示，拓展東皇后區居民的交通選擇，特別是增加更多的公車快線，一直是堵車費計畫內的一部分；他說，近期宣布的長島鐵路月票九折是一個受歡迎的第一步，但這並不能作為公車快線的替代品，大都會運輸署必須加快速度，確保皇后區乘客獲得他們應有的公共交通服務。

大都會運輸署提出新的皇后區巴士計畫中，包含公車站的數量減少，從長島納蘇郡(Nassau County)行經皇后區至曼哈頓中城的QM3公車快線將被停運，去年底消息一出，隨即引來不少皇后區居民反彈。

連署書由州參議員康莫利(Leroy Comrie)、吉納瑞斯(Michael Gianaris)、史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、薩拉查(Julia Salazar)、桑德斯(James Sanders. Jr)、州眾議員布朗斯丁(Ed Braunstein)、李羅莎(Nily Rozic)、海德曼(Alicia Hyndman)以及羅亞斯(Jessica Gonzalez-Rojas)等17位議員起草，他們表示，交通運輸系統必須保持公平，皇后區居民應該擁有可靠和負擔得起的公共交通選擇，包括快速路線，以緩解他們的通勤需求並擴大他們的交通選擇。

皇后區 大都會 堵車費

上一則

亞太裔照顧者感恩日 5月24日登場

下一則

賴清德總統就職演說 僑界發聲

延伸閱讀

華人醫師協會逾30人 健康節義診

華人醫師協會逾30人 健康節義診
亞裔易患糖尿病 劉醇逸、金兌錫提案立法增篩查

亞裔易患糖尿病 劉醇逸、金兌錫提案立法增篩查
學童促成 法拉盛22小學路口設紅綠燈

學童促成 法拉盛22小學路口設紅綠燈
少林武學親子論壇 教青少年防身

少林武學親子論壇 教青少年防身

熱門新聞

一名挺巴勒斯坦哥大畢業生在領取到文憑封皮後，隨即將其撕爛。(擷自哥倫比亞大學官網)

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

2024-05-13 14:09
來自廣州的黎同學和從香港前來的母親。(記者劉梓祁／攝影)

盼留美國…紐大華生畢業努力求職 最看重能否擔保抽籤

2024-05-15 21:00
邱女士遇到租霸卻無計可施，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，還曾兩度住院。(記者高雲兒／攝影)

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

2024-05-19 07:23
兩名警員直奔地鐵站，在列車進站前將癲癇發作的男子救起。(擷自YouTube@New York Post)

列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人

2024-05-16 14:20
中獎人李琦麗。(取自紐約州樂透局官網)

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

2024-05-17 18:45
在亞當斯和市教育總監班克斯(David C. Banks)的領導下，紐約市公校逐漸走向擇優錄取路線。(記者范航瑜／攝影)

紐約公校重回擇優錄取 華人讚：很高興放棄荒謬政策

2024-05-15 14:45

超人氣

更多 >
嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私
30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率
共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲
伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍
61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘

61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘