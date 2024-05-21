劉醇逸等議員連署 促擴大皇后區公車快線

州參議員劉醇逸在內等17位皇后區民代日前呼籲大都會運輸署立即擴大皇后區的公車快線服務。(州參議會提供)

包含州參議員劉醇逸在內等17位皇后區 民代日前呼籲大都會 運輸署(MTA)立即擴大皇后區的公車快線(express bus)服務，以吸引更多乘客使用公共交通，並在6月30日堵車費 (congestion pricing)實施前提升服務。

隨著堵車費實施的日期在即，民代們指出，大都會運輸署重新設計過後的交通計畫中，幾乎每條皇后區公車快線都面臨班次上的縮減，尤其布碌崙和史泰登島到曼哈頓的公車快線都得到班次上的提升改善，皇后區遭排除在外令人無法接受；在一封致大都會運輸署主席利博(Janno Lieber)的連署信中，民代們呼籲他重新考慮。

劉醇逸表示，拓展東皇后區居民的交通選擇，特別是增加更多的公車快線，一直是堵車費計畫內的一部分；他說，近期宣布的長島鐵路月票九折是一個受歡迎的第一步，但這並不能作為公車快線的替代品，大都會運輸署必須加快速度，確保皇后區乘客獲得他們應有的公共交通服務。

大都會運輸署提出新的皇后區巴士計畫中，包含公車站的數量減少，從長島納蘇郡(Nassau County)行經皇后區至曼哈頓中城的QM3公車快線將被停運，去年底消息一出，隨即引來不少皇后區居民反彈。

連署書由州參議員康莫利(Leroy Comrie)、吉納瑞斯(Michael Gianaris)、史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、薩拉查(Julia Salazar)、桑德斯(James Sanders. Jr)、州眾議員布朗斯丁(Ed Braunstein)、李羅莎(Nily Rozic)、海德曼(Alicia Hyndman)以及羅亞斯(Jessica Gonzalez-Rojas)等17位議員起草，他們表示，交通運輸系統必須保持公平，皇后區居民應該擁有可靠和負擔得起的公共交通選擇，包括快速路線，以緩解他們的通勤需求並擴大他們的交通選擇。