打擊霸占房屋者的法網正在形成

近來，霸占房屋者(sqauatters)成了媒體的一個熱門詞，霸占房屋現象也成了各級民選官員，尤其是市議員們關注的話題。可喜的是，目前市議員和州議員正在提議新法律，試圖通過法律途徑來釐清和解決霸占房屋現象。

華裔 市議員莊文怡提議在全市範圍跟蹤報告霸占房屋者的情況。她認為，只有掌握了一定的數據，知道霸占房屋者在做些什麼，民選官員、政府機構和公眾才能清楚採取什麼應對措施。市議員漢克斯(Kamillah Hanks)在市議會推出提案，要求市府機構聯手設立一個新的常設特別工作組，清除和驅逐霸占房屋者(Squatters)，並與廢棄房產的業主合作，確保這些房屋不再被人霸占。

州參議員卡塞拉-斯潘頓(Jessica Scarcella-Spanton)則提出一項新提案，建議改變租戶的定義，定義什麼人是霸占房屋者，並將成為合法租戶所需的時間，從30天延長到60天。此外，它還將霸屋行為定為非法侵入住宅(Criminal Trespass)。州長霍楚(Kathy Hochul)在新財年的州預算 中明確了霸占房屋者不是租戶。

立法者的所有這些行動都表明，打擊霸占房屋者的法網正在逐漸形成，霸占房屋者將不再是灰色地帶的漏網之魚，法律的漏洞正在被填補，在不久的將來，我們會看到各項明確霸占房屋者定義、跟蹤報告霸占房屋者所做作為，以及清除和驅逐霸占房屋者的法律將陸續出台。

為無家可歸者提供必需的庇護所必不可少，保護房東 的權益同樣至關重要，不能因為後者損害前者的權利，更不能因為前者損害後者的權利，兩者都不能偏廢。