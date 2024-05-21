市衛生局將辦心理急救培訓活動

為了向華裔居民普及心理健康培訓的重要性並傳授相關知識，紐約市衛生局聯合亞美醫師協會和第一保健，將於近日在全市舉辦四場以國語進行的免費心理健康急救培訓課程。(記者高雲兒／攝影)

5月是紐約市心理健康 宣傳月，也是亞裔 傳統月，為了向華裔居民普及心理健康培訓的重要性並傳授相關知識，紐約市衛生局聯合亞美醫師協會和第一保健，將於近日在全市舉辦四場以國語進行的免費心理健康急救培訓課程，以幫助到有心理疾病徵兆的成人，使他們及早得到專業人士救助，也消除對精神問題的偏見。

心理健康急救培訓 (Mental Health First Aid Training)作為一項具有開創意義的公共教育計畫，將在多個層面幫助有心理問題的人們；自2018年開辦以來，已有6000人參與培訓，該培訓由受認證資格的專業導師任教，時長八小時，通過講座、互動、演練等形式，讓參加者學習到心理危機基礎知識，掌握面向正經歷情緒危機又尚未得到專業治療人群的支援技巧。順利結業的學員也將得到權威機構認證證書。

紐約市衛生局項目主管Kirklyn Escondo肯定活動對亞裔社區的意義，亞裔社區外展與培訓專員宋怡幀表示，此次培訓比之前的培訓活動更全面和豐富，除了針對抑鬱症、焦慮症、物質使用失常的培訓，還增加針對飲食失調的培訓，希望藉此活動讓人們盡快回到生活正軌，也希望消除人們對精神健康的誤解和偏見，讓整體生活空間環境更友善。

亞美醫師協會(CAIPA)理事、腫瘤科醫生劉玉清表示，精神健康時至今日已是個不容忽視的問題，尤其是18歲到25歲的人群，備受精神問題困擾，「所以我們需要做些事情，讓他們獲得幫助，讓他們知道這是可以轉好的」。

第一保健市場發展協調副總裁王惠嶽表示，最開始華人避免談論精神問題，但是該心理培訓舉辦六年後，華人逐漸對心理問題正視，也是一大進步。市議員黃敏儀、角聲事工總幹事及牧師陳熾、閩籍社團代表陳建榕、華商會理事長王耀明等出席。