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華人記者朱衛翔新書「小種子」 談亞裔家庭、成長故事

記者許君達／紐約報導
作者朱衛翔在活動現場為讀者簽名。(記者許君達／攝影)
作者朱衛翔在活動現場為讀者簽名。(記者許君達／攝影)

曾為「紐約客」、「紐約時報」、「巴黎評論」等著名媒體撰稿的紐約華裔寫作者朱衛翔(Wei Tchou)近日出版了新書「小種子」(Little Seed)，並在曼哈頓進行了分享會，吸引百餘人到場。

「小種子」紐約新書發布會，現場座無虛席。(記者許君達／攝影)
「小種子」紐約新書發布會，現場座無虛席。(記者許君達／攝影)

「小種子」是一部以回憶錄為體的實驗性作品，獨創性地將作為華人移民的家庭故事與關於蕨類植物的田野考察指南結合起來，以植物的特性隱喻現實經驗，紀錄了華人家庭在美國所面臨的一些普遍性問題和作者對於自身身分屬性的反思。

蕨類植物是一種較為原始的生物形態，其繁衍生息依靠脫離母體後四處飄散的孢子。朱衛翔介紹，蕨類植物的這種特性對於離開原鄉土地，「笨拙」但「堅韌」地飄到另一塊陸地上生根成長的華人家庭來說，是一種絕好的隱喻，這也正是她選擇用蕨類植物作為一條獨立線索、架構起全書的原因。

朱衛翔在書中所回憶的家庭狀況具有一定的普遍性，包括父母與子女間因從小接受的文化背景不同而相互難以理解、移民第二代在撕扯中面臨精神健康困境，以及具有反思意識的子女在成年後逐漸開始探詢自身身分屬性和意義的轉變等。比如，在她的兄弟遭遇精神失常後，她向父母報告卻只得到「你太敏感了」的回應，她隨後獨自前往墨西哥的叢林中探險，並在此過程中逐漸開啟了關於身分、家庭、愛與世界的思索。

在家庭回憶錄部分的內容中，本職為美食作者的朱衛翔也加入了大量華人家庭美食的描繪，令人印象深刻。不過她表示，這並非一本美食書籍，家中的食物雖然值得回憶，但其實也反襯了成長過程中的一些不如意。朱衛翔說，在華人家庭長幼尊卑有序的傳統規矩下，餐桌通常並不是一個充滿美好記憶的場所，很多精神壓力與情緒上的暴力都來自全家圍坐的餐桌。對食物的書寫，有時是作為一個平衡器，以使段落內容不至過於沉重。

華人 移民 墨西哥

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